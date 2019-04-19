高球／聲寶公開賽帕琳達封后 陳萱創職業生涯最佳

2019-04-19 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



泰國帕琳達拿下聲寶女子公開賽冠軍。圖／TLPGA提供 分享 facebook 總獎金台幣500萬元的聲寶女子公開賽，今天在台北高爾夫球場進行最終輪決賽，台灣職業新秀陳萱打出全場最低桿低於標準桿五桿的67桿，三輪總桿低於標準桿一桿的215桿，但是仍然以一桿之差，不敵泰國選手帕琳達三回合總桿214桿。

帕琳達今天打出70桿，這也是她繼今年一月拿下TLPGA台巡首場比賽HLC菁英賽冠軍後，在台巡賽拿下的第二冠，她說：「這三天的鐵桿發揮得很好，非常高興贏得這項比賽，覺得台灣是我的幸運地。」

前九洞結束，陳萱總桿高於標準桿兩桿，劉嬿高於標準桿一桿，分別落後帕琳達四桿與三桿。後九洞，陳萱奮力追趕，在最後四洞連抓四鳥，總桿低於標準桿一桿，只落後在第十五洞五桿長洞抓鳥的帕琳達一桿，等待延長賽的機會，但是帕琳達在最後三洞都穩穩地以帕收場，最後就以一桿之微獲勝奪冠。

陳萱是全國球場培訓選手，因家住楊梅，目前常在再興球場練球，2017年底考取台巡賽參賽資格，去年九月才考取TLPGA職業球員資格，去年在此賽拿下業餘冠軍，今年贏得職業組亞軍，比上周在菲律賓馬尼拉名人賽並列第三名又上一層樓，寫下職業生涯個人最佳名次；她說：「今年目標是拿下職業首冠。」

原暫獨居領先的劉嬿今天推桿不盡理想，十八洞30推，其他桿發揮尚可，但是運氣不佳，抓鳥不易，吞下四柏忌，全場只有一鳥，打完十一洞已落後帕琳達四桿之多，最後也無力追趕，以並列第三名作收。

聲寶集團總裁陳盛沺在頒獎典禮時表示，三天來天公作美，天氣都不錯，成績不理想，代表選手努力不夠，去年冠亞軍都是外國選手，今年雖然還是讓外國球員抱走冠軍杯，不過我國選手進步了，拿到亞軍；明年會繼續舉辦，台灣選手繼續努力與加油。