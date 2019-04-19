網球／青年聯邦盃亞大資格賽 中華隊抗韓晉決賽

2019-04-19 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華女將在青年聯邦盃亞大區資格賽四強賽擊敗南韓，晉級冠軍戰。圖／矽品精密提供 分享 facebook 已取得2019青年聯邦盃世界組16強門票的中華女將，19日在曼谷舉行的亞大區資格賽四強賽乘勝追擊，李羽芸、蔡侑芩在前兩點單打均以直落二獲勝，中華隊2：0擺平南韓，繼2015年後再度闖進冠軍戰，目前坐二望一，明天將和地主泰國爭冠。

就讀台中市大華國中三年級的李羽芸目前ITF世界青少年排名393，右膝綁著繃帶的她第一點費時112分鐘，以6：3、6：4拿下本屆賽事第8勝，加上就讀高雄正興國中三年級的蔡侑芩也直落二取勝，中華隊挺進冠亞軍賽。

本屆比賽中華隊負責單打的女將幾乎都有傷在身，但為了國家榮譽人人全力以赴，蔡侑芩雙手手腕都在痛，八強面對澳洲重砲卻絲毫沒有畏懼，一路纏鬥，彷彿犧牲打般地拖垮對手體力，最後果真讓隊友在雙打險勝。蔡爸蔡永裕在通訊軟體上對女兒說：「不要因為一點小傷退縮，手傷就吃藥，就算斷了，回來再接，台灣醫術很好。」

連續兩年率隊闖入世少女及世青女世界組16強的教練劉泰瑋，對於選手認真的態度感到滿意，他說：「三位選手每天都戰戰競競，不敢鬆懈，昨天闖過第一種子澳洲這道關卡是一大關鍵，因為頭過身就過，只要贏了，信心就會來了。我也不斷提醒她們，比賽還沒結束，贏球高興一下就好，冠軍沒到手前千萬不能放鬆。」

青年聯邦盃和青年台維斯盃過去統稱世青盃，這是國際網總自1985年起專為16歲以下選手舉辦的團體網賽，每一國家派出三人，目前賽制是全球分5組進行資格賽，歐洲區取6隊、亞大區4隊、北美與中美洲2隊、南美洲2隊、非洲2隊，中華隊18日晉級4強後，已確定拿下世界組16強參賽資格。