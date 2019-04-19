親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

只因公司說女神不能有病！邵庭悲瞞妥瑞症五年

勞資協商破局 長榮空服員將啟動罷工投票

運動筆記女力成功嶺從軍去啦~從迷你馬到我的初全馬- 自我訓練分享
健行筆記滿州∣ 溪仔口 揭開35年神秘面紗 秘境 Ⅰ夢幻行程-中央尖接死亡稜線縱走北二段
NBA今日最佳灌籃- Ben Simmons (4月19日)今日最佳助攻- Torrey Craig (4月19日)

全大運／射擊賽程落幕 北市大學呂紹全3金大贏家

2019-04-19 15:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

北市大呂紹全（右）搭配一年級學妹張萁芮（左）在空氣步槍混合賽拿下金牌。圖／中正大...
北市大呂紹全（右）搭配一年級學妹張萁芮（左）在空氣步槍混合賽拿下金牌。圖／中正大學提供
分享
108全大運射擊賽，今在桃園公西靶場進行最後一天十公尺空氣手槍、空氣步槍混合團體賽，這是今年全大運首設新項目，在空氣步槍混合賽北市大學金包銀，呂紹全搭配一年級學妹張萁芮，以495.6分輕取隊友邱安羽、洪千晶483.1分，其中呂紹全獲取本屆全大運第三金，是射擊場上的大金主。

空氣手槍混合賽共有13隊報名參加，預賽吊車尾、第五名晉級決賽的國立體大張國政、黃粲芸，演出精彩大逆轉，金牌戰之前還落後3.9分，最後三發打出59.4分，超前一路領先的北市大學林暐傑、范曉羽54分，最終以464.7分擊敗北市大組合463.2分，拿下金牌。

國立大學教練陳秋燕認為這面金牌贏得並不意外，只是過程顯得有些緊張。張國政表示，今天比賽一直很緊張，但和學姐黃粲芸互補、彌補失分，配合還不錯，尤其最後三發他完全以輕鬆心態應戰，反而有意想不到的結果。

在女子空氣步槍決賽以0.1分與金牌擦身而過的張萁芮，今在混合團體賽與四年級呂紹全搭檔，兩人狀況都比昨天個人賽好，在決賽單組前5發，就以104.2分拉開與其他隊伍差距，比賽壓力驟減，後面就正常發揮，雖然學長呂紹全小小抱怨張萁芮有幾發打得不甚理想，但不影響大局，最終以12.5分懸殊差距摘取金牌，張萁芮如願從昨日銀牌晉身為金牌選手。

全大運射擊賽完成三天競賽，北市大學拿下四金四銀一銅居各校之冠，國立體大三金二銀三銅居次，台灣師大二金。

媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

NBA／史上最偉大復出後奪冠 喬丹：是伍茲

2019-04-19 08:52

HFL／連兩年四強賽敗北 花中吳彥澍誓言首冠

2019-04-19 15:28

高球／睦鄰盃我國獲男團亞軍 明年登台競桿

2019-04-19 15:28

蒙地卡羅網賽／賞對手「吞蛋」約克維奇強勢晉八

2019-04-19 10:02

田徑亞錦賽／中華隊赴卡達備戰

2019-04-19 00:21

高球／台日韓睦鄰盃 謝霆葳68桿衝上第二名

2019-04-18 20:34

網球／青年聯邦盃退頭號種子 中華隊爆冷闖世界16強

2019-04-18 19:56

全中運／跆拳道品勢 地主楠梓高中奪1金1銀2銅

2019-04-18 19:40

高球／聲寶女子公開賽 劉嬿抓四鳥暫居首位

2019-04-18 19:04

阿拉夫拉運動會授旗 中華隊23日啟程澳洲

2019-04-18 17:24

拳擊／職業拳王爭霸戰 洪嘉慶力拚金腰帶

2019-04-18 17:13

歐冠盃╱ 熱刺晉級 曼城四冠王夢碎

2019-04-18 16:17

高雄全中運開幕盛典20日登場 打造運動嘉年華會

2019-04-18 16:15

羽球／牧德盃企業排名賽 男雙雙強頂尖對決

2019-04-18 16:00

全大運／男子空氣步槍 呂紹全個人、團體三連霸

2019-04-18 15:47

拳擊／與宗教文化衝突 伊朗女選手恐被捕

2019-04-18 15:40

東京奧運售票網上線 抽購門票5月9日開始登記

2019-04-18 14:50

田徑亞錦賽／中華隊啟程多哈 鄭兆村背負奪金期待

2019-04-18 13:32

歐冠／曼城絕殺遭VAR取消 孫興慜：判決正確

2019-04-18 11:11

蒙地卡羅網賽／直落二退同胞 納達爾4連霸開紅盤

2019-04-18 09:13

射箭／香山高中蘇思蘋、陽亞蓉 射進國家代表隊

2019-04-17 22:58

高球／總獎金提高100萬 聲寶女子公開賽開打

2019-04-17 20:57

高球／台日韓睦鄰盃 謝霆葳73桿表現最佳

2019-04-17 19:02

全大運／陳建安男桌3連霸 楊子儀「銀」了沒遺憾

2019-04-17 18:23
看更多

熱門文章

日職／王柏融雙安送勝打助隊止敗 打擊率升三成

2019-04-18 20:13

日職／王柏融扛三棒太強 兩場6安居全隊打擊王

2019-04-18 20:30

日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境

2019-04-19 08:51

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

NBA／杜蘭特找回狀態攻38分 勇士G3輕取快艇

2019-04-19 13:26

NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06

NBA／厄文主場全能秀 皮爾斯後第一人

2019-04-18 17:13

NBA／貝佛利防KD 柯爾：希望他出手20或30次

2019-04-18 16:30

NBA／二年級生懷特36分領軍 馬刺主場碎金塊

2019-04-19 11:40

NBA／葛里芬接掌鵜鶘 有信心說服戴維斯續留

2019-04-19 09:53

NBA／杜蘭特啟動進攻模式 半場飆27分平紀錄

2019-04-19 12:44

NBA／去年暴扣詹皇 泰托姆再戰季後賽又有佳作

2019-04-18 16:18

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

JHBL／1分逆轉勝 溪湖賞金華決賽首敗

2019-04-18 21:08

JHBL／跳高金牌到籃球冠軍教練 周俊雄黑馬故事

2019-04-18 18:08

NBA／達德利平庸說刺激 西蒙斯第3戰大爆發

2019-04-19 11:18

中職／選秀評估選20輪以上 葉君璋：要找即戰力

2019-04-18 20:23

MLB／兩年10.3億元 全壘打王戴維斯留在運動家

2019-04-19 07:27

NBA／爆發數據羅斯後第1人 西蒙斯不回應達德利

2019-04-19 12:40

NBA／安比德缺陣不影響 西蒙斯率76人客場破網

2019-04-19 10:47

NBA／道歉方式引風波 安比德：非常抱歉

2019-04-19 09:13

中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間

2019-04-18 23:14

NBA／盛讚威廉森 衛斯特：若不選他就像錯過喬丹

2019-04-19 11:35

日職／王柏融雙安 火腿逃過橫掃

2019-04-19 00:20

NBA／談懷特神奇表現 波總幽默回應：還OK啦

2019-04-19 14:14

MLB／勇士終結者整季報銷 球迷盼金布洛爾回鍋

2019-04-18 18:18

MLB／派卓亞傷停先補投手 林子偉20日有望遞補

2019-04-19 10:22

中職／想挑即戰力 味全龍葉總當球探

2019-04-19 00:10

NBA／與全體職員個別簽名合照 韋德全程2.5小時沒坐下

2019-04-19 09:54

NBA／膝傷影響G3休兵 安比德：相信過程

2019-04-19 08:59

JHBL／洗球衣到凌晨一點 溪湖疲憊未消不敵信義

2019-04-19 15:07

中職／薪資仲裁還在走 下周起召開聽證會

2019-04-18 16:52

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

JHBL／15連勝到手 神岡目標全勝封王

2019-04-18 22:32

春季聯賽／看到葉總在看台 鄭浩均：最大目標旅外

2019-04-18 19:55

NBA／季後賽口水戰 西蒙斯遭籃網球員嗆「普通」

2019-04-18 18:47

NBA／哈登大三元 火箭續升空

2019-04-18 23:53

NBA／史上最偉大復出後奪冠 喬丹：是伍茲

2019-04-19 08:52

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-19 13:37

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-19 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top