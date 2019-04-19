全大運／射擊賽程落幕 北市大學呂紹全3金大贏家

2019-04-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



北市大呂紹全（右）搭配一年級學妹張萁芮（左）在空氣步槍混合賽拿下金牌。圖／中正大學提供 分享 facebook 108全大運射擊賽，今在桃園公西靶場進行最後一天十公尺空氣手槍、空氣步槍混合團體賽，這是今年全大運首設新項目，在空氣步槍混合賽北市大學金包銀，呂紹全搭配一年級學妹張萁芮，以495.6分輕取隊友邱安羽、洪千晶483.1分，其中呂紹全獲取本屆全大運第三金，是射擊場上的大金主。

空氣手槍混合賽共有13隊報名參加，預賽吊車尾、第五名晉級決賽的國立體大張國政、黃粲芸，演出精彩大逆轉，金牌戰之前還落後3.9分，最後三發打出59.4分，超前一路領先的北市大學林暐傑、范曉羽54分，最終以464.7分擊敗北市大組合463.2分，拿下金牌。

國立大學教練陳秋燕認為這面金牌贏得並不意外，只是過程顯得有些緊張。張國政表示，今天比賽一直很緊張，但和學姐黃粲芸互補、彌補失分，配合還不錯，尤其最後三發他完全以輕鬆心態應戰，反而有意想不到的結果。

在女子空氣步槍決賽以0.1分與金牌擦身而過的張萁芮，今在混合團體賽與四年級呂紹全搭檔，兩人狀況都比昨天個人賽好，在決賽單組前5發，就以104.2分拉開與其他隊伍差距，比賽壓力驟減，後面就正常發揮，雖然學長呂紹全小小抱怨張萁芮有幾發打得不甚理想，但不影響大局，最終以12.5分懸殊差距摘取金牌，張萁芮如願從昨日銀牌晉身為金牌選手。

全大運射擊賽完成三天競賽，北市大學拿下四金四銀一銅居各校之冠，國立體大三金二銀三銅居次，台灣師大二金。