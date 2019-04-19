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HFL／連兩年四強賽敗北 花中吳彥澍誓言首冠

2019-04-19 15:28聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

107學年度HFL決賽21日開踢。記者毛琬婷／攝影
107學年度HFL決賽21日開踢。記者毛琬婷／攝影
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107學年度中等學校11人制足球聯賽（HFL）決賽將從4月21日起至24日於長庚大學及國立體大舉行，高男組部分晉級四強的球隊中以陣中擁有14位高三球員的花蓮高中最有冠軍相，不過他們過去兩年都在四強落敗，無緣爭冠，去年雅加達亞運國腳也是花中三年級學長的吳彥澍誓言要幫球隊踢回隊史首冠。

花中近年來都被外界看好、成為奪冠熱門，卻連兩年在四強賽落敗，最終收下兩座季軍，今年陣中擁有14名高三球員，三年下來的好默契也讓他們在複賽10強中踢進33球、僅失掉3球，拿下8勝1負排名第一的成績，晉級最終四強，其他晉級的三隊則是北門高中、惠文高中和宜蘭高中

去年印度英雄盃首度體驗成人國家隊經驗的吳彥澍，還參加了雅加達亞運，也在U19亞青錦標賽對戰阿拉伯聯合大公國的比賽中有進球記錄，不過已經高三的他，現階段最重要的目標就是要幫助球隊踢下隊史首座HFL冠軍，也會與隊友分享自己國家對學習到的經驗。

「隊史沒有冠軍，前兩年我們也都在四強賽落敗，但今年我們準備更加齊全，加上陣中多名高三球員，大家相處三年下來更有默契。」吳彥澍表示，本季賽前大家設定階段性目標就是要晉級四強，現在已經達標，接下來就是要朝冠軍前進，「最後兩場比賽就是要靠大家團結合作，全力以赴、享受比賽，教練沒給我們壓力，就是盡力去踢。」

而高女組部分，醒吾高中至今未嘗敗績挺進四強，曾入選U18亞洲盃的林欣卉坦言全勝晉級會有壓力，但也有把握能夠奪冠，而她認為醒吾奪冠最大的假想敵就是尋求二連霸的中山工商，希望能繼104學年度奪隊史首冠後再下一城。

醒吾高中林欣卉（左）與中山工商林奕含。記者毛琬婷／攝影
醒吾高中林欣卉（左）與中山工商林奕含。記者毛琬婷／攝影
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花蓮高中吳彥澍。記者毛琬婷／攝影
花蓮高中吳彥澍。記者毛琬婷／攝影
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