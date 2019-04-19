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108全中運聖火傳遞回高雄 典禮總彩排迎20日開幕

2019-04-19 14:19聯合報 記者徐如宜╱即時報導

108年全中運聖火歷經8天全台傳遞，今天下午1點半由台南市聖火隊在二層行橋高雄端，傳回給地主高雄聖火隊，象徵取自那瑪夏三明火聖火「愛與包容」精神圓滿傳遞全台，將於20日晚上全中運開幕點燃聖火台。

台南端由台南市體育處祕書陳宗暘帶領仁德區文賢國中組長洪至誠指導的足球隊選手傳遞聖火，高雄端由高雄市教育局副局長陳佩汝帶領仁武高中田徑隊迎接聖火。現場高雄市湖內國中校長曹永松也帶領師生和太鼓隊來歡迎聖火。

聖火隊並由高雄台南交界二層行橋，沿二仁路一段接中山路二段到湖內國中，完成108年聖火最後一哩路傳遞工作。

聖火隊傳遞為比照「奧林匹克傳遞模式」，一人執主火，副火六人橫對交接進行。聖火隊行進中由警車擔任前導與後護，並派遣救護車隨行，以確保聖火隊在傳遞過程中的安全。

108年全中運聖火歷經8天全台傳遞，108年全國中等學校運動會4月20日下午6點在高雄巨蛋開幕中，傳遞聖火於會場中點燃大會聖火台。

高雄市政府教育局今天下午5點至7點在高雄巨蛋，進行開幕典禮總彩排。典禮表演由國內專業表演團隊，與「高雄五大學校藝術團隊聯盟」學生合作演出，展現高雄學子們豐沛表演能量與魅力，並結合在地專業藝術工作者、團隊串起高雄的過去與未來。

高雄市教育局表示，108全中運開幕與所有賽事均免費入場，目前只剩現場索票，票數有限。108全中運官網http://sport108.kh.edu.tw/Module/Home/Index.php。

高雄市湖內國中太鼓隊也來歡迎聖火。圖／高雄市教育局提供
高雄市湖內國中太鼓隊也來歡迎聖火。圖／高雄市教育局提供
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108年全中運聖火今天下午1點半由台南市聖火隊在二層行橋高雄端，傳回給地主高雄聖...
108年全中運聖火今天下午1點半由台南市聖火隊在二層行橋高雄端，傳回給地主高雄聖火隊。圖／高雄市教育局提供
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108年全中運聖火今天下午1點半由台南市聖火隊在二層行橋高雄端，傳回給地主高雄聖...
108年全中運聖火今天下午1點半由台南市聖火隊在二層行橋高雄端，傳回給地主高雄聖火隊。圖／高雄市教育局提供
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108年全中運聖火今天下午1點半由台南市聖火隊在二層行橋高雄端，傳回給地主高雄聖火隊。圖／高雄市教育局提供
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