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藍綠議員不拚政治 共同組隊跑馬拉松

2019-04-19 13:03聯合報 記者王敏旭╱即時報導

第四屆新北市鐵道馬拉松接力賽將在周日（21日）開跑，新北市議員組成3隊參賽，除了國民黨團的「KMT在一起」以及民進黨團的「新北市議會民進黨」，還有跨越藍綠的「新北市議會跨黨派」，也讓平時針鋒相對的藍綠議員，在這場馬拉松「不拚政治，只拚超級馬」。

新北觀旅局為了周日登場的鐵道馬拉松接力賽舉辦誓師大會，憲兵班長退伍的李余典、林裔綺、生了四個小孩的洪佳君、林國春、林銘仁以及戴瑋姍等不分藍綠議員，共同舉起象徵接力聖物的復刻版鐵道環。

觀旅局指出，將具有百年歷史的復刻版鐵道路牌環作為交接棒，讓每位隊員「接穩不接吻」，賽道全長47.6公里的超級馬拉松，相當於板橋到新竹的距離，歡迎更多民眾前往為參加者加油，另也能參加日本西武鐵道提供的，留言抽池袋太陽城王子和新宿王子住宿券活動。

新北鐵道馬拉松接力賽除了競賽組外還有扮裝造型組，是接力賽亮點之一，此外終點站也有雙溪在地小農設置10個新鮮現採蔬菜攤位，讓更多人支持地小農的優質產品。

觀旅局長張其強說，非競技類型的路跑賽事，跑出健康也跑出商機，賽事提供每位參加者在地消費抵用券70元，鼓勵大家在地多消費，另外東北角也有貢寮鮑等特色海鮮料理，也能搭配春遊方案，住宿享折扣。

第四屆新北市鐵道馬拉松接力賽將在周日（21日）開跑，新北市議員組成3隊參賽，除了...
第四屆新北市鐵道馬拉松接力賽將在周日（21日）開跑，新北市議員組成3隊參賽，除了國民黨團的「KMT在一起」以及民進黨團的「新北市議會民進黨」，還有跨越藍綠的「新北市議會跨黨派」。記者王敏旭／攝影
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第四屆新北市鐵道馬拉松接力賽將在周日（21日）開跑，新北市議員組成3隊參賽，除了...
第四屆新北市鐵道馬拉松接力賽將在周日（21日）開跑，新北市議員組成3隊參賽，除了國民黨團的「KMT在一起」以及民進黨團的「新北市議會民進黨」，還有跨越藍綠的「新北市議會跨黨派」。記者王敏旭／攝影
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