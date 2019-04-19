藍綠議員不拚政治 共同組隊跑馬拉松

2019-04-19 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



第四屆新北市鐵道馬拉松接力賽將在周日（21日）開跑，新北市議員組成3隊參賽，除了國民黨團的「KMT在一起」以及民進黨團的「新北市議會民進黨」，還有跨越藍綠的「新北市議會跨黨派」，也讓平時針鋒相對的藍綠議員，在這場馬拉松「不拚政治，只拚超級馬」。

新北觀旅局為了周日登場的鐵道馬拉松接力賽舉辦誓師大會，憲兵班長退伍的李余典、林裔綺、生了四個小孩的洪佳君、林國春、林銘仁以及戴瑋姍等不分藍綠議員，共同舉起象徵接力聖物的復刻版鐵道環。

觀旅局指出，將具有百年歷史的復刻版鐵道路牌環作為交接棒，讓每位隊員「接穩不接吻」，賽道全長47.6公里的超級馬拉松，相當於板橋到新竹的距離，歡迎更多民眾前往為參加者加油，另也能參加日本西武鐵道提供的，留言抽池袋太陽城王子和新宿王子住宿券活動。

新北鐵道馬拉松接力賽除了競賽組外還有扮裝造型組，是接力賽亮點之一，此外終點站也有雙溪在地小農設置10個新鮮現採蔬菜攤位，讓更多人支持地小農的優質產品。