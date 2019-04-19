蒙地卡羅網賽／賞對手「吞蛋」約克維奇強勢晉八

2019-04-19 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在蒙地卡羅名人賽男單16強，只用了68分鐘就以6：3、6：0拍落21歲的美國小將弗里茲（Taylor Fritz），強勢挺進8強，下一輪將面對世界排名第14的俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）。

球王此役展現強勢球風，首盤先是三破對手發球局，以6：3先下一城後，第二盤約克維奇打得更加強勢，連下六局送給對手一個「貝果」，只讓對手在三個發球局中拿過一個局末點機會，不過弗里茲未能成功把握，還吞下28個非受迫性失誤，讓約克維奇輕鬆收下八強門票。

下一戰約克維奇將面對世界排名第14的23歲俄羅斯梅德維夫，梅德維夫在16強賽以6：2、1：6、6：4辛苦擊敗第六種子的希臘小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas ），取得與球王交手的機會；過去兩人生涯曾三度交手，約克維奇取得勝率百分百的對戰成績，不過未曾在紅土賽場中碰頭。

「我認為梅德維夫已經改善了他的打法，顯然他的比賽結果顯示，他接近世界排名前十位。」對於八強賽對手，約克維奇給了極高的評價，兩人最近一次交手就在今年初澳網，約克維奇在男單16強與梅德維夫拚戰四盤拿下勝利。

「我們從未在紅土球場上交手，今年我們在澳網中碰頭，我和他打過很多次，也看過他的比賽，對於這次交手我很期待。」約克維奇說。

而在籤表另一邊的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在16強賽同樣未受太大阻礙，面對保加利亞的迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），全場只被破了一個發球局，以6：4、6：1收下勝利，安抵八強，朝四連霸且是生涯第12次在此站登頂更邁進一步。