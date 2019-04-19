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NBA／史上最偉大復出後奪冠 喬丹：是伍茲

2019-04-19 08:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

伍茲重返榮耀。美聯社
伍茲重返榮耀。美聯社
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看到美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）相隔11年再捧四大賽冠軍，歷經傷病、婚外情、駕車被捕等負面消息的挫折仍未打倒伍茲，他的冠軍也激勵了全世界不少人，NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）直呼這是最偉大的復出後勝利。

「我從沒想過他（伍茲）的身體能夠恢復，他自己可能也沒想過，但他做到了。」喬丹説，「沒有人能料想到他能如此回歸，他可能是唯一一個堅信自己能夠回歸的人，這是巨大的成就，簡直不可思議，可能精神上你認為自己可以，可是身體上你需要面對各種難題，對我而言這是最偉大的復出後勝利。」

年紀輕輕就名滿天下的伍茲，過去曾陷入婚外情、駕車被捕風波，之後還受到背傷困擾，在2017年世界排名一度跌到1199名，但他憑藉著驚人的意志力，努力尋求突破，相隔14年再奪美國名人賽冠軍，成功穿上象徵冠軍的綠夾克，不到一年半，他的世界排名將回升到第六。

1993年10月喬丹突然宣布退休，他表示自己對籃球失去熱忱，加上父親遇刺身亡的打擊，讓他萌生退休念頭，隔年他加盟芝加哥白襪，在2A男爵隊擔任外野手，之後他在1995年3月正式宣布重返NBA賽場，回到公牛隊。

同樣也歷經過低潮，之後再復出帶領球隊重返榮耀的喬丹，看到伍茲再度奪冠心中感同身受，「我有兩年的時間去打了棒球，但沒辦法跟伍茲相比。我很確定他曾經自我懷疑，問自己是否能如此回歸，他付出了很多努力，面對挑戰，他改變了自己的打法、心態，顯然他是相信自己，但在你付諸行動前有時這是場鬥爭，我認為他已經跨過低潮，他會贏得更多。」

伍茲喬丹NBA
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