高球／台日韓睦鄰盃 謝霆葳68桿衝上第二名

2019-04-18 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國選手謝霆葳以單輪68桿衝上第二名。圖／謝霆葳提供 分享 facebook 我國高球選手謝霆葳今天在2019年台、日、韓睦鄰盃高球隊際錦標賽第二輪，締造單日最低桿68桿，兩輪141桿，從第四衝至並列第二，僅落後領先的日將桂川有人2桿，不過中華隊在團體賽仍無起色，男、女均落後日、韓，暫列第三。

謝霆葳前九洞表現不佳，苦吞4個柏忌，打了39桿，所幸後九洞撥雲見月，射下一隻老鷹、5隻小鳥，僅用29桿，令日、韓對手刮目相看，他說：「前九洞打得不順手，教練建議我放慢節奏，穩紮穩打，果然在第10洞，一切都改變了。」

在標準桿五桿的第10洞，謝霆葳開球後距旗位剩215碼，他用四號鐵桿直上果嶺，距洞口約五碼內，再推桿入洞抓下老鷹，「對我而言，這裡的果嶺還算熟悉，草紋很規律，球不會亂跳，只要算好坡度就八九不離十了。」

第10洞成功獵鷹，謝霆葳士氣大振，最後八洞再抓5隻小鳥，奇蹟似地完成反撲。我國其他選手，廖煥鈞150桿第八、蘇晉弘152桿第10、王文晹156桿第12。

前五名中四位日本選手全上榜，桂川有人今天也打68桿，以139桿暫居第一，男子團體日隊以421桿遙遙領先、韓隊439桿居次，我國442桿第三，有機會與韓隊搶第二。

女子組第二輪我國以安禾佑的72桿表現最優，兩輪148桿暫居第八，黃亭瑄154桿第九，陳伶潔156桿第11、吳純葳160桿第12。韓隊李藝媛68桿，連續兩天都演出單日最低桿，兩輪139桿領先並列第二的日本女將吉田優利和隊友徐宇貞（音譯）4桿。