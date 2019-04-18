網球／青年聯邦盃退頭號種子 中華隊爆冷闖世界16強

2019-04-18 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華女將劉泰瑋（左一）、蔡侑芩（左二）、鄭又華（左三）、李羽芸（右二）和防護員劉喬安在青年聯邦盃八強賽擊敗澳洲，晉級世界組16強。圖／矽品精密提供 分享 facebook 中華網球小將今天在泰國傳回捷報，寶島女將在2019青年聯邦盃亞大區資格賽以2：1力克頭號種子澳洲隊，除闖進4強賽，也取得9月在美國佛羅里達州奧蘭多舉行的世界組16強門票。

青年聯邦盃亞大區資格賽在泰國曼谷暖武里舉行，目前ITF世界青少年排名393的李羽芸成中華隊8強爆冷勝出功臣，她第一點單打演出逆轉勝，3：6、7：6、6：3拍下世界排名586的對手吉布森（Talia Gibson），第2點蔡侑芩雖直落二吞敗，但李羽芸第3點和搭檔鄭又華通過「超級搶10」考驗，率隊相隔2年再闖世界組。

中華隊這次是由前台維斯盃國手及隊長劉泰瑋領軍，被列為第7種子，預賽曾敗給泰國隊，沒想到以分組第2前進8強賽，首戰就擊敗預賽全勝的頭號種子澳洲隊，劉泰瑋也繼去年世少女後，連續兩年率隊闖進世界組。

劉泰瑋讚說，李羽芸在重要時刻沒有怯場是獲勝關鍵，尤其是雙打「搶10」在9：8時的賽末點，她先擋下對手的高壓球，接著在網前和對手互相截擊中造成對手掛網，單打也展現不服輸的堅強鬥志，打下精采逆轉勝。

國際網總自1985年起為16歲以下選手舉辦世青盃，男子組在2002年改稱為青年台維斯盃，女子組在2005年改稱青年聯邦盃，中華女子隊在參賽35年賽事中，連同本屆共12次晉級世界組，最佳成績2000、2001、2011年締造的第6名。