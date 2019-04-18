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全中運／跆拳道品勢 地主楠梓高中奪1金1銀2銅

2019-04-18 19:40聯合新聞網 即時報導

楠梓高中隊。（前一為黃品潔) 全中運提供
楠梓高中隊。（前一為黃品潔) 全中運提供
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「青春躍動．精彩高雄─108年全國中等學校運動會」4月20日至25日，一連6天在高雄熱絡登場。全中運跆拳道、網球、射箭提前舉行，地主楠梓高中今（18日）天在跆拳道品勢項目計奪得1金1銀2銅，現就讀該校二年級的黃品潔摘下跆拳道品勢高女個人賽金牌。

跆拳道品勢項目競賽今天圓滿落幕，明天展開對打賽程。品勢個人賽各組前三名依序為，高男組：游輝鴻（北市泰山高中）、張宸帛（中市中港高中）、徐瑋辰（桃市北科附中）。高女組：黃品潔（高市楠梓高中）、林婕瑜（新北金陵女中）、陳欣妤（北市華江高中）。

國男組：貝安璿（桃市慈文）、王為宏（花縣花岡）、鄧文智（北市弘道）。國女組：郭彥妤（新北永和）、劉佳蓉（新北金陵）、徐子珊（南市文賢）。

跆拳道品勢獲得各組冠軍隊伍為，高男：桃市北科附中、高女：新北金陵女中、國男：南市文賢、國女：北市龍山。

黃品潔（高市楠梓高中）、林婕瑜（新北金陵女中）兩人都是國家隊選手，在跆拳道品勢女子競賽為宿敵，互有領先。黃品潔為2017年亞洲青少年國手，去年參加136個會員國的世界盃錦標賽獲得團體賽銀牌，持續接受國家隊集訓。她的教練鄭紹宏表示，黃品潔自國小五年級接觸跆拳道，是百年難得一見的奇才，雖是小女生且身材不壯碩，但爆發力奇佳更超過男生，平日認真投入訓練，更主動協助學校的訓練與教學，今年全中運獲得1金1銀2銅，校長許文宗也非常開心。

此外，射前比賽今天在澄清湖棒球場進行國男、國女組50公尺排名賽。全國射箭協會秘書長李水河指出，國男組射箭人口逐年增加，今年計有132位選手參賽需要44座靶位，因此一般學校400公尺的運動場及楠梓射箭場無法容納，所以挑選縱身夠長的澄清湖棒球場來做比賽場地，這也是歷屆全中運首度在棒球場地進行射箭競賽。

在網球比賽方面，彰縣大慶商工明天與地主高雄市新莊高中進行爭霸戰，南市善化高中與高市三民高中拚后冠，高雄市正興國中與北市新興國中則均在國男組、國女組拚金牌，其中高市正興要挑戰國女組網球團體4連霸紀錄。

跆拳新北北市澄清湖高雄市
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