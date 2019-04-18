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高球／聲寶女子公開賽 劉嬿抓四鳥暫居首位

2019-04-18 19:04聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國選手劉嬿以兩輪總桿低於標準桿一桿的143桿躍居首位。圖／TLPGA提供（鍾豐...
我國選手劉嬿以兩輪總桿低於標準桿一桿的143桿躍居首位。圖／TLPGA提供（鍾豐榮攝影）
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總獎金台幣500萬元的聲寶女子公開賽，今天在台北高爾夫球場進行第二輪賽事，我國選手劉嬿揮出低於標準桿一桿的71桿，以兩輪總桿低於標準桿一桿的143桿，躍居首位，以一桿領先兩名泰國選手。

劉嬿今天抓四鳥三柏忌，前九洞抓三鳥一柏忌，34桿；後九洞一鳥二柏忌，37桿；她賽後表示，不太滿意自己今天的表現，本來是設定要打70桿的，不過後九洞有幾洞抓鳥機會沒把握住，「明天決賽會注意用心把握住每一洞的抓鳥機會，會比前兩輪更積極一些，專心搶冠。」

至於首輪原並居第二的台灣女將陳萱，打完15洞還都以總桿平標準桿暫居第二，但是在第16洞五桿長洞出現開球出界與木桿及切桿的失誤，打出「四柏忌」九桿，最後以76桿收桿，兩輪以高於標準桿四桿的的148桿，排名下滑至暫獨居第九，落後領先者五桿。

聲寶公司贊助選手張瑄屏今天射下兩隻小鳥，但也吞下三個柏忌，另有一個「雙柏忌」；她今天的木桿發揮普通，但鐵桿與切桿不佳，只有推桿好，18洞26推。不過經過一年的低潮，張瑄屏今年起已逐漸找回球感與揮桿自信，學會釋放壓力與提升球質，明天她會盡量提升名次，創下個人佳績。

業餘組暫居第一的侯羽薔小鳥及柏忌各二，加上一個「雙柏忌」，打出74桿。此賽年紀最小的15歲業餘選手吳佳晏今天推桿不佳，18洞34推，吞下三個柏忌，75桿。

今天兩輪結束，大會取總桿高於標準桿十一桿的155桿以內共56位選手，包括四位業餘球員晉級最後一輪決賽。明天最終輪仍依成績編組，選手分別自第一洞及第十洞同時出發，第一組於上午7點出發，最後一組於上午8:30出發，預計下午一點半結束。

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