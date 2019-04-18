阿拉夫拉運動會授旗 中華隊23日啟程澳洲

2019-04-18 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



阿拉夫拉運動會中華代表團於今天進行授旗。圖／中華奧會提供 分享 facebook 2019年阿拉夫拉運動會將於26日至5月4日在澳大利亞北領地的達爾文舉行，本次我國參賽運動代表隊包括籃球、沙灘排球、室內排球、桌球、網球、舉重及泰拳，計73名選手，代表團116人於今天舉行授旗儀式。

今天授旗典禮包括體育署署長高俊雄、代表團團長中華奧會主席林鴻道、代表團總領隊中華奧會秘書長沈依婷、各參賽運動協會理事長或秘書長與教練及選手等均出席，澳洲駐台辦事處副代表莫蘇善（Susan Moore）亦出席授旗儀式，共同為我國這批年輕的好手加油打氣。

阿拉夫拉為澳大利亞與新幾內亞間一海域名稱，自1991年起澳大利亞北領地政府即以阿拉夫拉為名於首府達爾文港舉辦兩年一度的運動會。為提供我國有潛力選手更多國際賽事經驗，並發掘明日之星，中華奧會曾於2005、2007及2011年組團參加阿拉夫拉運動會，成績均十分優異。2011年該屆中華代表團計15名成員，參加田徑、射擊、桌球等3種運動競賽，獲得9金2銀1銅的亮眼成績。

阿拉夫拉運動會自2013年起因故停辦，直到今年復辦。本屆賽會共囊括18種運動競賽，包含田徑、羽球、籃球、三對三籃球、沙灘排球、拳擊、龍舟、足球、曲棍球、排球、泰拳、籃網球、帆船、藤球、游泳、桌球、網球以及舉重等。