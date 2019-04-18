拳擊／職業拳王爭霸戰 洪嘉慶力拚金腰帶

2019-04-18 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



東太平洋拳擊聯合會會長安河內剛（右）將青年金腰帶交給中華職業拳擊協會理事長郭枝來（左）。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 台灣第二場金腰帶職業男女拳王爭霸戰，5月18日將在台北體育館舉行，我國年輕好手洪嘉慶將與泰國選手馬杜雅進行一場八回合的青年金腰帶拳王爭霸戰，他也期許在未來成為能代表台灣的職業拳壇選手。

由中華職業拳擊協會主辦的「2019台灣職業拳王爭霸戰VOL.2」，日本OPBF東太平洋拳擊聯合會會長安河內剛特別攜帶青年金腰帶來台，賽事將在5月18日舉行，主賽事將是由我國好手洪嘉慶出戰來自泰國的馬杜雅。

中華職業拳擊協會理事長郭枝來表示，去年在台舉行的職業拳王爭霸戰是由中國大陸與日本選手擔綱主賽事，今年由洪嘉慶代表台灣出賽別具意義，他也強調未來將會繼續爭辦職業拳王爭霸戰，期待有一天能培養出一名如同美國之於泰森（Mike Tyson）、菲律賓之於帕奎奧（Manny Pacquiao）的台灣拳王。

而在就讀來義國中時期開始接觸拳擊運動的洪嘉慶，在2016年轉戰職業賽場後拿下4勝1敗1和成績，目前他大多時間都在廣州接受訓練並於濟南出賽，對於將在家鄉進行金腰帶拳王爭霸戰，他說：「能在台灣比賽，還有頭銜戰要打，我一定會全力以赴。」

洪嘉慶表示，當一名職業拳擊手一直以來都是他的目標，他也期許自己未來能成為代表台灣的國際級拳擊手，「這是我練拳擊以來，台灣第一次有如此大的職業舞台，壓力肯定是有，但我也相信這能幫助我繼續往前走。」