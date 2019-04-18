親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

日職／王柏融第3打席再敲安 單場雙安打擊率3成13

曾被氣象局關切 他昨天發的地震預測文引發話題

運動筆記跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節2-跑步的基本概念跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節:什麼是養睡?
健行筆記夢幻行程-中央尖接死亡稜線縱走北二段【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂
NBA賽事精華- 火箭 vs. 爵士 (4月18日)今日五大好球 (4月18日)

拳擊／職業拳王爭霸戰 洪嘉慶力拚金腰帶

2019-04-18 17:13聯合報 記者劉肇育╱即時報導

東太平洋拳擊聯合會會長安河內剛（右）將青年金腰帶交給中華職業拳擊協會理事長郭枝來...
東太平洋拳擊聯合會會長安河內剛（右）將青年金腰帶交給中華職業拳擊協會理事長郭枝來（左）。記者劉肇育／攝影
分享
台灣第二場金腰帶職業男女拳王爭霸戰，5月18日將在台北體育館舉行，我國年輕好手洪嘉慶將與泰國選手馬杜雅進行一場八回合的青年金腰帶拳王爭霸戰，他也期許在未來成為能代表台灣的職業拳壇選手。

由中華職業拳擊協會主辦的「2019台灣職業拳王爭霸戰VOL.2」，日本OPBF東太平洋拳擊聯合會會長安河內剛特別攜帶青年金腰帶來台，賽事將在5月18日舉行，主賽事將是由我國好手洪嘉慶出戰來自泰國的馬杜雅。

中華職業拳擊協會理事長郭枝來表示，去年在台舉行的職業拳王爭霸戰是由中國大陸與日本選手擔綱主賽事，今年由洪嘉慶代表台灣出賽別具意義，他也強調未來將會繼續爭辦職業拳王爭霸戰，期待有一天能培養出一名如同美國之於泰森（Mike Tyson）、菲律賓之於帕奎奧（Manny Pacquiao）的台灣拳王。

而在就讀來義國中時期開始接觸拳擊運動的洪嘉慶，在2016年轉戰職業賽場後拿下4勝1敗1和成績，目前他大多時間都在廣州接受訓練並於濟南出賽，對於將在家鄉進行金腰帶拳王爭霸戰，他說：「能在台灣比賽，還有頭銜戰要打，我一定會全力以赴。」

洪嘉慶表示，當一名職業拳擊手一直以來都是他的目標，他也期許自己未來能成為代表台灣的國際級拳擊手，「這是我練拳擊以來，台灣第一次有如此大的職業舞台，壓力肯定是有，但我也相信這能幫助我繼續往前走。」

媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

田徑亞錦賽／中華隊啟程多哈 鄭兆村背負奪金期待

2019-04-18 13:32

歐冠／曼城絕殺遭VAR取消 孫興慜：判決正確

2019-04-18 11:11

阿拉夫拉運動會授旗 中華隊23日啟程澳洲

2019-04-18 17:24

歐冠盃╱ 熱刺晉級 曼城四冠王夢碎

2019-04-18 16:17

高雄全中運開幕盛典20日登場 打造運動嘉年華會

2019-04-18 16:15

羽球／牧德盃企業排名賽 男雙雙強頂尖對決

2019-04-18 16:00

全大運／男子空氣步槍 呂紹全個人、團體三連霸

2019-04-18 15:47

拳擊／與宗教文化衝突 伊朗女選手恐被捕

2019-04-18 15:40

東京奧運售票網上線 抽購門票5月9日開始登記

2019-04-18 14:50

蒙地卡羅網賽／直落二退同胞 納達爾4連霸開紅盤

2019-04-18 09:13

射箭／香山高中蘇思蘋、陽亞蓉 射進國家代表隊

2019-04-17 22:58

高球／總獎金提高100萬 聲寶女子公開賽開打

2019-04-17 20:57

高球／台日韓睦鄰盃 謝霆葳73桿表現最佳

2019-04-17 19:02

全大運／陳建安男桌3連霸 楊子儀「銀」了沒遺憾

2019-04-17 18:23

歐冠盃／9年來頭一遭 C羅被擋四強門外

2019-04-17 16:14

全大運／台師大余艾玟四連霸 台東大學陳宣佑摘金

2019-04-17 15:38

蒙地卡羅網賽／生涯850勝到手！球王闖第3輪

2019-04-17 13:26

蒙地卡羅網賽／首盤賞蛋卻遭逆轉 瓦文卡出局

2019-04-17 09:54

高球／首屆潘政琮錦標賽 十名台將啟程

2019-04-17 09:05

全大運／李智凱放話「帶學弟妹進東奧」

2019-04-17 00:32

羽球／地獄周特訓 一哥周天成全力備戰亞錦賽

2019-04-16 21:44

高球／聲寶女子公開賽總獎金500萬元 17日起登場

2019-04-16 19:21
看更多

熱門文章

日職／扛三棒王柏融4支4超猛打加首轟 火腿仍連敗

2019-04-17 20:05

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

2019-04-17 20:47

日職／王柏融第3打席再敲安 單場雙安打擊率3成13

2019-04-18 18:24

NBA／卡珍斯季後賽報銷？柯爾：很難回歸了

2019-04-18 07:53

日職／王柏融4安超級個人秀 打擊率直逼3成

2019-04-17 20:33

NBA／安比德道歉方式引風波 籃網諸將忿忿不平

2019-04-18 16:30

JHBL／210公分于泓翔只練兩周 永吉破百勝自強

2019-04-17 20:40

日職／開轟比愛心 王柏融：因為隊友都在做

2019-04-18 07:53

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

NBA／哈登大三元領軍 火箭連兩戰大勝爵士

2019-04-18 12:03

NBA／泰托姆三分彈退溜馬 綠衫軍系列賽2連勝

2019-04-18 09:45

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

NBA／奇兵懷特打出身價 波總：成長幅度像搭火箭

2019-04-18 11:41

日職／個人煙火秀！王柏融生涯首轟出爐

2019-04-17 23:47

MLB／百轟就是逆轉滿貫 賈納助洋基橫掃紅襪

2019-04-18 11:11

NBA／貝佛利防KD 柯爾：希望他出手20或30次

2019-04-18 16:30

NBA／布萊恩監製節目 大讚雷納德急停跳投

2019-04-18 14:51

NBA／依然無懸念 公鹿三星合攻77分輕取活塞

2019-04-18 10:38

日職／宋家豪連7戰無失分 陽岱鋼再見雙殺

2019-04-17 20:56

MiLB／延續旅美生涯 曾仁和與遊騎兵簽小聯盟約

2019-04-18 06:46

MLB／上帝託夢要他復出 贊布拉諾拚返大聯盟

2019-04-18 07:54

MLB／安德森開轟甩棒 引爆白襪、皇家板凳清空

2019-04-18 08:14

NBA／火箭後勢看漲 總管：我們感覺比上季更優秀

2019-04-18 12:29

NBA／哈登「抖肩」羞辱爵士 最後是籃框懲罰他

2019-04-18 16:02

NBA／去年暴扣詹皇 泰托姆再戰季後賽又有佳作

2019-04-18 16:18

中職／悍將破紀錄25安狂電兄弟 索沙暫居三冠王

2019-04-17 22:21

MLB／派卓亞左膝傷退 林子偉又現大聯盟升機

2019-04-18 08:55

MiLB／林子偉扮英雄 敲逆轉二壘安打

2019-04-18 12:01

NBA／詹姆斯第四度入選 時代百大唯一籃球員

2019-04-18 08:15

NBA／厄文主場全能秀 皮爾斯後第一人

2019-04-18 17:13

中職／猿隊找新洋砲 荷籍柏納帝那抵台報到

2019-04-18 13:36

中職／葉君璋現身天母球場 緊盯國體大鄭浩均

2019-04-18 16:00

NBA／球員選項執行與否？成休賽季另類焦點

2019-04-18 16:00

MLB／一壘小飛球出局多難？瓦托等了近7千打席

2019-04-18 10:02

JHBL／比賽遇強震 自強國中很淡定

2019-04-18 15:47

MLB／10隊在羅賓森日休兵 普萊斯砲轟大聯盟

2019-04-18 10:39

春季聯賽／廖敏雄提醒球員 想想王柏融打球精神

2019-04-18 15:14

JHBL／跳高金牌到籃球冠軍教練 周俊雄黑馬故事

2019-04-18 18:08

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-18 10:30

中職／蘇智傑致勝轟 獅隊逆轉收3連勝

2019-04-17 22:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top