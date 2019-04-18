羽球／牧德盃企業排名賽 男雙雙強頂尖對決

2019-04-18 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



牧德盃企業羽球排名賽20日將於台北體育館七樓舉行。圖／牧德盃提供 分享 facebook

由牧德科技所舉辦的第四屆的牧德盃企業羽球排名賽，20日將於台北體育館七樓舉行，現場除企業組隊抗外，特別邀請到剛奪得印度羽球公開賽男雙冠軍，代表土地銀行的「麟洋配」李洋／王齊麟，以及合作金庫男雙新組合李哲輝／楊博軒參與賽事，兩組台灣頂尖男雙，預約在決賽對陣，緯來育樂台將從下午2點起直播四強賽。

今年牧德盃共有59支企業隊參賽，而代表合作金庫參賽的李哲輝／楊博軒，1月初曾在全國羽球排名賽以直落2擊敗李洋／王齊麟「麟洋配」奪下冠軍，本屆「牧德盃」邀集到台灣男雙名將，再度一分高下，雙方實力與狀態都正值高峰。

這次牧德盃將為即將在4月底展開的2020東京奧運積分賽，做好最後衝刺的準備，國內兩大球團合庫與土銀，預料將重演去年冠軍賽戲碼，土銀繼去年奪冠後，今年將尋求企業專業組衛冕。

牧德盃企業羽球排名賽不收門票，延續去年專業組四強賽程，由緯來育樂台於2點起開始直播，企業專業組冠軍獎金10萬、亞軍獎金3萬、季軍獎金2萬2000。

土地銀行也將在牧德盃舉辦「土銀運動之星握手簽名會」，包括李洋、王齊麟等多位土銀好手，將現場發放土地銀行牧德盃專屬簽名小物，邀請民眾與球星近距離互動。

為了鼓勵民眾親自到場，牧德科技特別在當天下午3點30分到4點，對現場觀賽民眾發放摸彩劵，以參加牧德科技加碼抽獎，包括OSIM背樂樂1台、OSIM暖足樂1台、OSIM亮眼舒1台與SONY PS4電視遊樂器4台。