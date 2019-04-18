全大運／男子空氣步槍 呂紹全個人、團體三連霸

2019-04-18 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



北市大學呂紹全（中）在全大運男子空氣步槍完成個人及團體三連霸。圖／中正大學提供 分享 facebook 108全大運射擊項目，今天在桃園公西靶場進行第二天賽事，男子空氣步槍北市大學在亞運國手呂紹全領軍下，在該項目個人及團體完成三連霸業。呂紹全不僅輕鬆以248.3分摘金，還與詹旻穎、邱安羽聯手以1846.6分打破大會紀錄，這是全大運射擊項目進行兩天以來，首項新大會紀錄。

女子空氣步槍，代表台灣師大的林穎欣，因為慢熱，決賽開始就陷於落後追分劣勢，直到後半場才逐漸回穩，以245.2分險勝北市大學張萁芮245.1分，驚險衛冕成功。

林穎欣賽後表示，這場比賽贏得很驚險，心理感覺沒有那麼踏實，因為上個月才換槍，目前還在適應階段。對於最終0.1分勝出，她覺得金牌很篤定，一方面領先分數夠，另外則是比賽中只要她取得領先，就有把握守住最後勝利。

為想拼團體賽冠軍，來自國立體大的潘佳薇，在女子空氣步槍預賽打出623分，比下林穎欣622.6分，還比男子組呂紹全621.1分出色，不過決賽緊張加上經驗不足，個人賽只以202.1分、第四名成績作收，但國立體大在她優異穩定的表現下，以1841.7分擊敗尋求衛冕的北市大學1840.5分，在團體項目如願摘金。

北市大教練陳士偉表示，去年冠軍陣容多已畢業，今年以一年級學生為主，自己選手們有水準演出，但國立體大是超水準，尤其是潘佳薇的成績令人驚豔，他說：「我們輸得心甘情願、心服口服」。

明天全大運射擊賽將進行最後一天賽程，也是這次新興項目，空氣手槍、空氣步槍混合團體賽。