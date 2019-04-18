高雄全中運開幕盛典20日登場 打造運動嘉年華會

2019-04-18 16:15 聯合新聞網 即時報導



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2019全國中等學校運動會開幕盛典將在4月20日(周六)於高雄巨蛋熱鬧登場，今年開幕式由高雄啤酒音樂節團隊共同打造，將邀請流行歌手、搖滾樂團演出，更有「OPEN小將」率大小朋友唱跳展活力，讓全中運不只是體育競賽，更是結合流行音樂、年輕創意、在地文化及小農市集匯聚，今年從高雄開始，全國中等學校運動會將成為體育及創意共同展現的運動嘉年華盛會，參與的民眾還可參與雙重摸彩活動有超過百萬獎品。

高雄，是充滿活力與熱情的港都城市，今年全中運以「青春躍動，精彩高雄」為主題，白天將會場打造幸福市集，特別邀請8家時下年輕人最愛的手作布藝、創意飾品、原創插畫、手作萌物等類型之特色文創商品，並安排4家能夠增進親子互動的DIY攤位，包含拼豆、氣球、皮革及精油香皂等類型，於現場打造小型創意市集，讓民眾在觀看表演之餘也能盡情享受園遊會氛圍。

大會表演及序幕。 全中運提供 分享 facebook

同時也將與農業局配合，邀請在地農特商家進駐，共同宣揚友善經營理念，現場民眾能夠試飲試吃，體會用心把關的食物品質。此外，奉行高雄雙語教育的政策，現場將號召台灣障礙路跑的指標品牌斯巴達及WORLDGYM共同加入，安排一場專屬兒童的雙語體育訓練營，屆時將邀請各位爸爸媽媽帶著小朋友一同參與現場的簡單體能訓練及互動遊戲，共同來為台灣的雙語及運動向下扎根。

全中運開幕盛的表演節目，由台新藝術獎獲獎劇作藝術總監劉建幗與奇巧劇團統籌企劃執行，近20個參與單位，邀請享譽國際的舞鈴劇場、十鼓擊樂團、台灣豫劇團、台灣特技團等專業表演團隊與高雄在地五大藝術聯盟學校（音樂聯盟、轉動聯盟、三太子藝術聯盟、鼓藝聯盟、合唱聯盟）共同攜手合作，一起點亮高雄，除展現豐沛表演能量與魅力外，也凸顯全中運「傳承」的核心價值。

將在全中運登場的十鼓擊樂團。 全中運提供 分享 facebook

晚會齊聚新世代人氣歌手、流行搖滾勢力打造多樣跨界演出，由「食尚玩家」節目主持人，同時也是高雄女婿的黃鐙輝、曾子余師徒合體主持，默契十足的兩位被譽為「活動最強場控」，妙語如珠每每逗笑全場！成軍16年的「八三夭樂團」一步一腳印，於上個月甫首攻高雄巨蛋舞台，搖滾魅力十足的他們，將邀請楠梓高中跆拳道跨界演出，讓跆拳的力道配合音樂霸氣呈現；天后張惠妹（阿妹）外甥女「安那」，闖下短短出道1年12度攻蛋紀錄，第一次公開演出就是在張惠妹「烏托邦2.0 慶典」高雄巨蛋的舞台，超強舞技結合高雄高商熱舞社，接地氣帥氣演出將嗨翻全場！

出道十餘年，全新出發的F.I.R.飛兒樂團，當晚則將首唱2019全中運吉祥物「鯨寶珊娃」的主題曲〈Can You Remember〉，共同登台製造話題，更邀請天王天后御用舞蹈老師－AMAY老師來為吉祥物「鯨寶珊娃」編舞，這段超萌舞蹈，也提前於社群軟體曝光，讓歌舞雙重加持的力量發揮，當天晚會也將由吉祥物－鯨寶、珊寶與樂團同台，一同鼓勵大家勇敢追夢！

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2019全中運開幕索票只剩為數不多的門票，全台民眾可至高雄市教育局3樓服務台、全中運執委會祕書處、高雄市社會教育館、高雄市政府四維行政中心喜憨兒咖啡廳書櫃、享溫馨KTV（澎湖店除外）、KISS Radio等處進行索票，完全免費，每人限領兩張、索完為止，而票卷也將結合科技，民眾當天只要一刷入場即可參加兩階段的摸彩活動，眾多好禮等你來拿！