歐冠盃╱ 熱刺晉級 曼城四冠王夢碎

2019-04-18 16:17 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



熱刺淘汰曼城。 世界日報 分享 facebook

歐洲足球冠軍聯賽17日上演史詩般對決，熱刺在八強第二回合以3：4在客場敗給曼城，兩回合總比分為4：4，熱刺靠著客場進球較多晉級準決賽，曼城慘遭淘汰、「四冠王」夢碎。

利物浦17日則以4：1大勝波爾圖，總比分6：1、輕鬆晉級四強。

歐冠最後四強與對陣情勢已經確定，巴塞隆納將對上利物浦，熱刺則碰上阿賈克斯。

曼城出戰熱刺，首回合熱刺在新球場以1：0獲勝；第二場形成進球大戰，看得球迷大呼過癮。第四分鐘，斯特林（Raheem Sterling）就貢獻一記世界波，為曼城首開紀錄；三分鐘後，南韓球星孫興馬上還以顏色，幫助熱刺以1：1追平；再過三分鐘，孫興再來一次精彩射門，2：1；第11分鐘，阿圭羅（Sergio Aguero）助攻、席爾瓦（Bernardo Silva）的射門再把比數改寫為2：2。

比賽才過了11分鐘，就已出現四個進球。

第21分鐘，曼城開出任意球，德布勞內（Kevin De Bruyne）助攻，後點的斯特林把球踢進，「藍月亮」以3：2超前。

第59分鐘，德布勞內帶球突破後精彩助攻，阿圭羅從禁區右路破門，曼城4：2領先；第73分鐘，熱刺開角球，略倫特（Fernando Llorente）在禁區內進球，VAR確認進球有效，這個進球對熱刺來說價值連城，因為總比分成為4：4，熱刺得以藉由客場進球優勢晉級。

利物浦客場出戰波爾圖，馬內（Sadio Mane）先在第26分鐘為「紅軍」開火，薩拉赫（Mohamed Salah）、菲爾米諾（Roberto Firmino）和范迪克（Virgil van Dijk）分別各進一球，利物浦沒有碰到太多抵抗，輕鬆晉級。