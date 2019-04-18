親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

寫信給吳敦義希望徵召？ 韓國瑜：絕對沒有這件事！

泰國神水的秘密？泰王加冕的「聖水政治」祕辛

運動筆記跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節2-跑步的基本概念跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節:什麼是養睡?
健行筆記夢幻行程-中央尖接死亡稜線縱走北二段【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂
NBA精彩演出- James Harden 大三元 (4月18日)賽事精華- 公鹿 vs. 活塞 (4月18日)

歐冠／曼城絕殺遭VAR取消 孫興慜：判決正確

2019-04-18 11:11聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

熱刺球員孫興慜。 美聯社
熱刺球員孫興慜。 美聯社
分享

歐冠八強賽次輪，曼城雖在主場以4：3擊敗熱刺，不過兩輪比賽結束，曼城雖與熱刺總比分以4：4戰成平手，不過熱刺在有客場進球優勢下，仍順利挺進歐冠四強，四強賽對手將是阿賈克斯。

首輪熱刺在主場靠著孫興慜攻進全場唯一的一球，以1：0搶下勝利，今天八強賽次輪，兩隊上演進球大戰，曼城斯特林（Raheem Sterling）個人踢進兩球，還在傷停補時差點上演「帽子戲法」，不過進球卻經VAR檢視後判決失效，最終曼城以4：3險勝熱刺。

不過兩輪賽事結束兩隊總比分4：4平手，在比較客場進球數後為熱刺較優，因此由熱刺晉級歐冠四強。對於這次VAR關鍵判決讓熱刺有機會在比較客場進球數情況下晉級，此役「梅開二度」的孫興慜賽後覺得這是一個正確的判決，「VAR有時不站在你這邊，但今天卻讓我們晉級了，這蠻幸運的，但也是足球的一部分，但我認為與其說是VAR幫助我們，更應該說是它做出正確判罰。」

兩場比賽踢進3球，對於外界認為是他帶領球隊晉級四強，孫興慜賽後謙虛的說：「不是我帶領球隊晉級，大家都表現得很好，在這場瘋狂的進球大戰中，球員都表現很出色，沒有因此失去注意力，雖然最終結果是好的（指晉級），但這場比賽我們輸了。」

而熱刺主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）賽後說：「比賽的最後時刻令人難以置信。我很高興也非常自豪，我的球員們是這場比賽的英雄，我為他們感到高興，也為球迷感到高興。」

媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

蒙地卡羅網賽／直落二退同胞 納達爾4連霸開紅盤

2019-04-18 09:13

射箭／香山高中蘇思蘋、陽亞蓉 射進國家代表隊

2019-04-17 22:58

高球／總獎金提高100萬 聲寶女子公開賽開打

2019-04-17 20:57

高球／台日韓睦鄰盃 謝霆葳73桿表現最佳

2019-04-17 19:02

全大運／陳建安男桌3連霸 楊子儀「銀」了沒遺憾

2019-04-17 18:23

歐冠盃／9年來頭一遭 C羅被擋四強門外

2019-04-17 16:14

全大運／台師大余艾玟四連霸 台東大學陳宣佑摘金

2019-04-17 15:38

蒙地卡羅網賽／生涯850勝到手！球王闖第3輪

2019-04-17 13:26

蒙地卡羅網賽／首盤賞蛋卻遭逆轉 瓦文卡出局

2019-04-17 09:54

高球／首屆潘政琮錦標賽 十名台將啟程

2019-04-17 09:05

全大運／李智凱放話「帶學弟妹進東奧」

2019-04-17 00:32

羽球／地獄周特訓 一哥周天成全力備戰亞錦賽

2019-04-16 21:44

高球／聲寶女子公開賽總獎金500萬元 17日起登場

2019-04-16 19:21

桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16

網球／為東奧最後一搏 盧彥勳：對自己的承諾

2019-04-16 17:49

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18

全大運／國手雲集 李智凱調整心態當學長

2019-04-16 16:08

網球／伍茲名人賽奪冠 納達爾告白：我是大粉絲

2019-04-16 14:32
看更多

熱門文章

日職／扛三棒王柏融4支4超猛打加首轟 火腿仍連敗

2019-04-17 20:05

NBA／火速招募華頓重執教鞭 狄瓦茲向對方妻子道歉

2019-04-17 16:17

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

2019-04-17 20:47

日職／王柏融4安超級個人秀 打擊率直逼3成

2019-04-17 20:33

NBA／雷霆吞二連敗 衛斯特布魯克：我負全責

2019-04-17 16:36

NBA／卡珍斯季後賽報銷？柯爾：很難回歸了

2019-04-18 07:53

NBA／柏金斯憶被交易當下哭了 朗多氣到想退休

2019-04-17 17:54

JHBL／210公分于泓翔只練兩周 永吉破百勝自強

2019-04-17 20:40

日職／高英傑看王柏融未慌亂 火腿沈得住氣重用

2019-04-17 13:37

NBA／雷霆外線手感悲劇 拓荒者雙槍搶連勝

2019-04-17 13:25

NBA／昔與網友互動意外暴紅 麥凱倫終以勝利回應

2019-04-17 16:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／開轟比愛心 王柏融：因為隊友都在做

2019-04-18 07:53

NBA／羅瑞表現止跌反彈 暴龍上下給予莫大肯定

2019-04-17 15:40

NBA／泰托姆三分彈退溜馬 綠衫軍系列賽2連勝

2019-04-18 09:45

日職／個人煙火秀！王柏融生涯首轟出爐

2019-04-17 23:47

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

日職／宋家豪連7戰無失分 陽岱鋼再見雙殺

2019-04-17 20:56

中職／打職棒竟領到遣散費？黃煚隆20年前拿過

2019-04-17 15:18

季後賽初體驗 林書豪努力自我解放

2019-04-17 11:50

MiLB／延續旅美生涯 曾仁和與遊騎兵簽小聯盟約

2019-04-18 06:46

JHBL／「教練相信我們」 金華末節大逆轉勝信義

2019-04-17 14:16

NBA／穆雷前8投盡墨 金塊教練：沒想過冰他

2019-04-17 14:36

NBA／奇兵懷特打出身價 波總：成長幅度像搭火箭

2019-04-18 11:41

MLB／安德森開轟甩棒 引爆白襪、皇家板凳清空

2019-04-18 08:14

NBA／依然無懸念 公鹿三星合攻77分輕取活塞

2019-04-18 10:38

NBA／哈登大三元領軍 火箭連兩戰大勝爵士

2019-04-18 12:03

JHBL／舅舅是SBL歌王正皓玄 馬駿颿幼稚園起碰籃球

2019-04-17 16:02

中職／悍將破紀錄25安狂電兄弟 索沙暫居三冠王

2019-04-17 22:21

MLB／派卓亞左膝傷退 林子偉又現大聯盟升機

2019-04-18 08:55

MLB／上帝託夢要他復出 贊布拉諾拚返大聯盟

2019-04-18 07:54

MLB／麥克休躲強襲球 復刻「駭客任務」經典動作

2019-04-17 18:05

MLB／百轟就是逆轉滿貫 賈納助洋基橫掃紅襪

2019-04-18 11:11

NBA／拓荒者雙槍火熱 麥凱倫：續保持飢餓感

2019-04-17 15:48

NBA／詹姆斯第四度入選 時代百大唯一籃球員

2019-04-18 08:15

MiLB／林子偉繳猛打賞 江少慶先發遭狙擊失8分

2019-04-17 15:20

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-17 12:00

歐冠盃／9年來頭一遭 C羅被擋四強門外

2019-04-17 16:14

MLB／一壘小飛球出局多難？瓦托等了近7千打席

2019-04-18 10:02

NBA／火箭後勢看漲 總管：我們感覺比上季更優秀

2019-04-18 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top