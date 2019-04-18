歐冠／曼城絕殺遭VAR取消 孫興慜：判決正確

2019-04-18 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



熱刺球員孫興慜。 美聯社 分享 facebook

歐冠八強賽次輪，曼城雖在主場以4：3擊敗熱刺，不過兩輪比賽結束，曼城雖與熱刺總比分以4：4戰成平手，不過熱刺在有客場進球優勢下，仍順利挺進歐冠四強，四強賽對手將是阿賈克斯。

首輪熱刺在主場靠著孫興慜攻進全場唯一的一球，以1：0搶下勝利，今天八強賽次輪，兩隊上演進球大戰，曼城斯特林（Raheem Sterling）個人踢進兩球，還在傷停補時差點上演「帽子戲法」，不過進球卻經VAR檢視後判決失效，最終曼城以4：3險勝熱刺。

不過兩輪賽事結束兩隊總比分4：4平手，在比較客場進球數後為熱刺較優，因此由熱刺晉級歐冠四強。對於這次VAR關鍵判決讓熱刺有機會在比較客場進球數情況下晉級，此役「梅開二度」的孫興慜賽後覺得這是一個正確的判決，「VAR有時不站在你這邊，但今天卻讓我們晉級了，這蠻幸運的，但也是足球的一部分，但我認為與其說是VAR幫助我們，更應該說是它做出正確判罰。」

兩場比賽踢進3球，對於外界認為是他帶領球隊晉級四強，孫興慜賽後謙虛的說：「不是我帶領球隊晉級，大家都表現得很好，在這場瘋狂的進球大戰中，球員都表現很出色，沒有因此失去注意力，雖然最終結果是好的（指晉級），但這場比賽我們輸了。」

而熱刺主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）賽後說：「比賽的最後時刻令人難以置信。我很高興也非常自豪，我的球員們是這場比賽的英雄，我為他們感到高興，也為球迷感到高興。」