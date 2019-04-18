拳擊／與宗教文化衝突 伊朗女選手恐被捕

2019-04-18 15:40 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



伊朗首位女拳擊手因比賽穿著，面臨到違反伊朗女性著衣規則，被傳已收到逮捕令。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 伊朗首位參加國際級比賽的女拳擊手傳出因穿著違反該國傳統法律，而收到逮捕令！伊朗女拳擊手哈黛姆日前在擊敗法國拳擊手夏芬後，因為穿著被認定是「違反伊朗對女性的著裝規定」，原本她計劃在本週回國，但消息指出她將一落地就被逮捕。目前哈黛姆尚未回覆是否照計劃回國，伊朗官員對此消息也無明確表態。

根據《英國廣播公司》報導，哈黛姆是伊朗史上首位參加國際級拳擊賽事的女選手，日前她在擊敗法國選手夏芬後，因穿著代表伊朗國家顏色的綠白配上衣背心及短褲，但未披上頭巾，被傳出是違反伊朗女性的著裝規定，若她依照計畫在本週回國，一落地恐怕就會被捕。

針對這項新聞，哈黛姆高喊冤屈，她說：「我在法國進行國際級比賽，也已通過批准特別穿著代表我國的顏色服裝，在各國觀眾看來，都是值得被稱讚的行為，卻仍被自己國家所不容。」

對於哈黛姆提到的特別批准，就必須提及國際拳擊協會（AIBA）令人讚賞的包容性政策改變，《AIBA官網》指出，出自於對宗教與性別多元化的寬容，拳擊協會歡迎個別選手申請比賽服裝的批准，能讓選手穿著代表各自國家或民族代表色的服裝上場，若有特別需求，也能選擇戴頭巾、甚至是緊包全身的服裝。

而哈黛姆並未選擇戴頭巾是擔心影響到比賽，由於頭巾高機率在激烈拳賽中掉落，干擾比賽進行，所以哈黛姆只能最大程度選擇穿著代表伊朗的綠白戰袍，但仍被指稱「因沒戴頭巾而違反伊朗女性著衣標準」。

據《耶路薩冷報》報導，對於這項逮捕令的真實性，伊朗官員並未表態，而該國的拳擊協會指出，他們鼓勵選手多往國外參賽，但並未負責選手的一切事宜，意即與哈黛姆切割；而哈黛姆也尚未表態是否會維持原計劃，在本週回國。

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