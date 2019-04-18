蒙地卡羅名人賽／直落二退同胞 納達爾四連霸開紅盤

2019-04-18 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



世界排名第二的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在上個月因膝傷退出印地安泉網賽，經過這段時間的休養，在蒙地卡羅名人賽復出，因位列大會第二種子在首輪輪空，在32強面對同胞巴提斯塔•艾格特（Roberto Bautista Agut），只用了77分鐘就以兩個6：1輕鬆過關，為四連霸開出紅盤。

納達爾在上個月印地安泉網賽一路挺進男單四強，卻在與「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）上演生涯第39次交手前，因右膝傷勢宣布退賽，而他在兩周前開始恢復訓練，他也表示，膝蓋狀態也維持的不錯。

納達爾在復出首戰即表現亮眼，全場雖被對手逼出5個破發點，他逐一化解，還反倒破了對手5個發球局，只讓對手拿下2局，以兩個6：1輕鬆過關，「這只是第一場比賽，這是一個非常好的開始。結果也說明了一切，球場上的感覺也是如此。」納達爾賽後說，「我不能假裝我沒有傷痛，職業球員身上多少有傷痛，這是職業運動中的一部分，所以為這個好的開始感到開心。」

而納達爾下一場比賽的對手將是保加利亞的迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），過去兩人12次交手，納達爾取得11勝1負的對戰優勢，最近一次交手就是在去年蒙地卡羅四強賽中交手，當時納達爾以6：4、6：1獲勝，挺進冠軍賽後，成功寫下三連霸。

而過去兩人四度在紅土賽場交手，納達爾都成為獲勝的一方且只丟失一盤，他說：「當然這樣的開始對我之後的比賽會有所幫助，對上迪米特洛夫是另一個很好的考驗，所以就讓我們拭目以待，我需要再次打好比賽。」

「每場比賽勝利帶來的積極能量，對比賽、對身體的信心都是我所需要的。」過去納達爾曾在2005到2012年打下8連霸，加上近年的三冠，已在此站11度登頂，納達爾對於挑戰四連霸，他説：「當你回到這個地方時，我第一個所想的是歷史是驚人的，所有偉大的球員都曾在這裡打球，在這裡贏得比賽，對我來說，能夠參加比賽就是一種榮幸了。」