高球／總獎金提高100萬 聲寶女子公開賽開打

2019-04-17 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



聲寶女子公開賽首輪陳萱以72桿並列第二。圖／主辦單位提供／鍾豐榮攝影 分享 facebook 總獎金500萬的聲寶女子公開賽，今天在台北高爾夫球場展開首輪賽事，泰國好手帕琳達打出低於標準桿兩桿的70桿，暫時領先群雌，我國女將劉嬿與陳萱同以平標準桿的72桿與泰國的坎凡妮，以兩桿之差暫時並列第二位。

今年在HLC賽封后的帕琳達今天推桿理想，十八洞30推，有四洞推進7到11呎的小鳥推桿，抓下四鳥，她賽後表示，今天的風勢與果嶺起伏是最大挑戰，前九洞風勢較大，球道較窄，比較難進攻。

去年在此賽贏得業餘組冠軍的陳萱，已轉為職業，上周日才在菲律賓馬尼拉女子名人賽並列第三名收場，創下個人職業生涯最佳名次；今天除了在四桿洞的第三洞，因為開球偏右，打成「遺失球」，切上果嶺那桿又打短了，苦吞「三柏忌」打了七桿以外，共抓下四隻小鳥，另有二柏忌，前九洞37桿丶後九洞35桿。

她今天14洞有10洞成功打上球道，18洞有12洞成功打上果嶺，數據上還表現不錯，但是對自己的開球不是很滿意，不過她指出去年她打出三輪平標準桿，以兩桿之差在職業榜上並列第三名作收，期望今年成績與名次都能更上一層樓。

聲寶公司唯一贊助選手張瑄屏今天表現也不錯，暫並列第八位，她射下五隻小鳥，但也吞下七個柏忌，前九洞36桿丶後九洞38桿，今天木桿與鐵桿普通，推桿好，十八洞29推。

此賽在桃園台北高爾夫球場舉行三輪54洞的賽程，這是台灣知名家電品牌聲寶集團連續第二年冠名贊助這項台灣女子巡迴賽，有來自六個國家106位女子菁英好手參加此一高球盛會，爭奪冠軍獎盃與台幣90萬元冠軍獎金。這是聲寶集團繼去年首度冠名贊助後，今年將總獎金自400萬增加到500萬，冠軍獎金也從去年的72萬元提高到90萬元，吸引不少外籍好手來台爭冠。