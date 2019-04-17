高球／台日韓睦鄰盃 謝霆葳73桿表現最佳

2019-04-17 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華民國高爾夫協會理事長王政松（右）與副理事長朱從榮（左）為選手加油。圖／中華高球協會提供 分享 facebook 2019年台、日、韓睦鄰盃高球友誼賽，今天在日本宮崎市花山湯姆華森球場進行第一輪，我國代表隊以謝霆葳73桿最佳，在男子組暫列第四，女子組以陳伶潔、安禾佑76桿，並列第七較優，男、女團體成績均不如日、韓，雙雙暫居第三。

男子組盡是日本選手天下，米澤蓮和桂川有人均以71桿領先群雄，久常涼72桿第三，在我國國手選拔賽排第一的謝霆葳73桿第四，蘇晉弘74桿並列第五，廖煥鈞78桿第11，王文暘79桿暫列第12。團體賽是每日各隊成績較低三人加總，日隊214桿遙遙領先，韓隊223桿居次，我國225桿。

女子組韓隊展現世界第一的身手，上月初在泰后盃獲個人第三的李藝媛71桿，暫居領先，日本的吉田優利以一桿之差居次，韓隊金在熙73桿第三。我國選手成績分別是陳伶潔、安禾佑76桿，並列第七，黃亭瑄80桿並列第10，吳純葳81桿第12。南韓女將在團體組以218桿第一，日隊222桿第二，我國232桿第三。

台、日、韓睦鄰盃高球友誼賽屬隊際對抗賽，每隊各派男、女4人，除個人名外，並以每隊每日成績最低桿之三人成績加總，以三回合後排定最終名次。