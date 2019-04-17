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全大運／陳建安男桌3連霸 楊子儀「銀」了沒遺憾

2019-04-17 18:23聯合報 記者林宋以情╱即時報導

國立體大好手陳建安男單三連霸，奪全大運第七金。圖／中正大學提供
國立體大好手陳建安男單三連霸，奪全大運第七金。圖／中正大學提供
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108全大運桌球賽事於17日告一段落，國立體大好手陳建安最終以3比2擊敗北市大楊子儀，完成3連霸，並拿下個人在全大運男單的第7面金牌。4年級的楊子儀則在多次參賽後，第一次在個人賽事站上頒獎台，讓他直呼沒有遺憾。

男單金牌戰楊子儀先以11:8拿下首局，陳建安還以顏色同以11:8扳平；第3局楊子儀11:9重新取得優勢，但陳建安心理素質更勝一籌，以11:6、11:7連拿2局，最終後來居上、3比2驚險帶走金牌。賽後陳建安不改帥氣省話風格表示，「沒有想太多，就正常發揮，我的目標就是第一。」兩人互咬到第5局，他點出帶走勝利的最後關鍵，在於節奏控制和變化，比對手打得更有耐心。

北市大楊子儀奪下男單銀牌首度站上全大運頒獎台。圖／中正大學提供
北市大楊子儀奪下男單銀牌首度站上全大運頒獎台。圖／中正大學提供
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北市大楊子儀過去曾嘗試單打和混雙，可惜都無緣獎牌，去年還在16強戰遭到陳建安淘汰。不過今年開始，他擔任國手鄭怡靜的陪練員，藉此進步不少。「我各方面都有進步，只是還不夠熟練。中間有機會贏，只是沒把握住，但沒有遺憾了。」

女子單打金牌戰，文化大學李恩綺15:13、11:5先贏2局，國體大王意如立即振作展開反攻，兩個11:8將戰線延長到第5局。最後李恩綺11:6拿下，繼去年奪下女單銀牌後，終於首次摘金。李恩綺謙虛表示，並不認為完全是靠實力取勝，過程中幾次觸網球都爬過網，贏球帶點運氣成分。「運氣啦，我們實力很接近，反而是戰術比較重要，沒想到會拿第一。」

國立體大好手陳建安男單三連霸，奪全大運第七金。圖／中正大學提供
國立體大好手陳建安男單三連霸，奪全大運第七金。圖／中正大學提供
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李恩綺表示這次鄭怡靜、陳思羽等好手沒參加單打賽事，許多非常有實力的選手也不一定有成績壓力，因此不希望以這次金牌定義自己。「這只是過程，我還有進步空間，生涯還沒有到巔峰，就看以後能走到哪。」

台體大孫嘉宏和彭王維奪男雙金牌；女雙最後由文化大學李昱諄和黃郁雯，靠同校的對手邱嗣樺和黃歆受傷棄賽摘金；混雙金牌得主為北市大的黎昕陽和林家瑄。

陳建安鄭怡靜桌球
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