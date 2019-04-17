歐冠盃／9年來頭一遭 C羅被擋四強門外

2019-04-17 16:14 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



C羅失望。 新華社 分享 facebook

繼上一輪淘汰皇家馬德里後，來自荷蘭的阿賈克斯連續兩輪爆出大冷門，16日在歐洲冠軍聯賽八強第二回合中，在客場以2：1力克義甲名門尤文圖斯，兩回合總比分3：2，讓尤文被擋在四強門外，更讓葡萄牙巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）九年來首次無法晉級歐冠準決賽。

阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）領軍的巴塞隆納，16日則以3：0擊敗英超豪門曼聯，兩回合4：0，巴薩輕鬆晉級四強。

尤文圖斯面對阿賈克斯，率先開火的是尤文，第28分鐘開出角球，C羅納度在禁區中頭球得手，1：0；然而僅六分鐘後，范德貝克（Donny van de Beek）就為阿賈克斯扳平比數；決定性的一球出線在第67分鐘，阿賈克斯開出角球，德里赫特（De Ligt）在禁區中的頭球為阿賈克斯敲開勝利大門，也讓尤文圖斯無緣準決賽。

巴塞隆納在主場出戰曼聯，梅西在第16分鐘搶到球後一路推進、閃過防守球員，在禁區內以左腳破門，1：0；四分鐘後，梅西在禁區內再次射門，曼聯明星門將德赫亞（David de Gea）眼看就要成功撲下這球，但他竟然無法穩穩抓住這球，從他身下漏進球門，2：0。

第61分鐘，庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）錦上添花，他從禁區弧頂上演「世界波」，3：0，巴薩就以這個比數獲勝。