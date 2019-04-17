全大運／台師大余艾玟四連霸 台東大學陳宣佑摘金

2019-04-17 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



108全大運射擊項目17日桃園公西靶場登場。圖／全大運提供 分享 facebook 台東大學一年級的陳宣佑男子十公尺空氣手槍摘金。圖／全大運提供 分享 facebook 台師大余艾玟女子十公尺空氣手槍四連霸。圖／全大運提供 分享 facebook 108全大運射擊項目17日桃園公西靶場登場，首日進行男女十公尺空氣手槍賽事。二屆奧運國手、台灣師大余艾玟輕鬆以238.4分在女子十公尺空氣手槍完成四連霸，國立體大團隊以1692分、20分之差擊敗去年冠軍北市大學，首次在該項封后。北市大學則在男子空氣手槍團體賽以1677分奪回去年失去的冠軍，但個人賽卻不敵台東大學新秀陳宣佑，只拿下銀、銅牌。

台東大學一年級的新生在男子空氣手槍表現亮眼，陳宣佑以568分、第四名晉級決賽，在決賽越打越穩，突破北市大學四年級林暐傑、何景聖夾擊，以236.2分摘下個人第一面全大運，也是生涯首面全國賽金牌；他再與陽勤治、郭冠廷聯手，以1674分打下台東大學射擊隊成軍以來第一面團體賽銀牌。

跟西部學校相比，台東大學地處偏遠，資源缺乏，不僅招生不易，因為學校靶場設在地下停車場，只有四個靶位，用的是傳統紙靶而非電子靶，環境簡陋，下雨就淹水，潮濕、空氣又不好，今天能在男子空氣手搶斬獲一金一銀，教練陳幸汝說，選手能克服外在不利條件，發揮應有水準，尤其是團體賽的銀牌，這份成績背後是更多的驚喜與感動，希望能獲得校方及各界青睞，共同來改善訓練環境。

陳宣佑過去是現代五項選手，從高中開始正式將射擊列入單項發展，在升上大學後，全大運是自己第二次在全國性比賽打進決賽，相較第一次晉級的緊張發抖、以第八名作收，今日決賽表現顯然較為篤定，直到爭第三、四名時才初步感受到決賽緊張氣氛，擊發時間也略為拉長，不過他還是以穩健的表現，擊敗北市大林暐傑234分、何景聖212.4分摘金。

在女子空氣手槍一枝獨秀的台灣師大余艾玟，爭金過程沒受到太多的挑戰，目前積極為爭取明年東奧資格做準備，她對今日預賽表現不甚滿意，還好決賽找回感覺。全大運之後，接下來本月22日在北京進行的世界杯射擊賽及7月拿坡里世大運，余艾玟希望有好成績表現之外，也能爭取獎牌。另一名世大運國手輔仁大學郭冠廷，今在男子空氣手槍決賽表現失常，以第八名作收，雖然有些失望，但寄望在混合團體帶領學妹爭取獎牌。

全大運射擊賽，明天將在桃園公西靶場繼續進行男女十公尺空氣步槍比賽。