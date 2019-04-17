蒙地卡羅名人賽／生涯850勝到手！ 世界球王闖第3輪

2019-04-17 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雖被逼到決勝盤，塞爾維亞「世界球王」約克維奇在蒙地卡羅名人賽仍挺過考驗，他歷時2小時又36分鐘以6：3、4：6、6：4力退德國好手科許瑞柏（Philipp Kohlschreiber），除晉級第三輪，更打下生涯第850場勝利，達成另項里程碑。

小約全場被逼出16次破發點，但也瓦解12次危機，避免本季第2度敗給科許瑞柏，他說：「我打得起伏，場上表現也有點生疏，又是面對難纏的對手，科許瑞柏印地安泉名人賽擊敗過我，這不過是不到一個月前的事，所以當然會有點影響到我心情。」

小約提到，第二盤自己應該表現更積極些，「但也要肯定他，融合很多腳步，打出很好表現，也希望我下輪能打得更好，因為我想在這場比賽走遠一點，絕對要加強我的比賽內容。」

今年澳網第7度登頂後，小約直到美國兩場硬地名人賽印地安泉和邁阿密才再度亮相，但兩場比賽卻都提前落馬，包括印地兒泉第三輪直落2敗給科許瑞柏；本周他排頭號種子、首輪輪空，辛苦拿下首勝後，離生涯第3座蒙地卡羅冠軍再進一步。

第一戰就打了超過2個半小時，小約樂觀說，就紅土賽季備戰來說還不錯，「這是我紅土賽季首戰，這種場地對身體是種考驗，戰術上你要考量這點，更有耐心、增加球的旋轉，我想就正向來說，有這樣的比賽對我很不錯，因為我雖然已經練習很多，但和正式比賽的緊張感還是截然不同。」

小約下戰對手還沒出爐，阿根廷小巨人舒沃茲曼（Diego Schwartzman）和美國弗里茲（Taylor Fritz）的勝家才能和「世界球王」爭8強門票。