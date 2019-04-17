親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

「仇恨操盤手」莫迪？ 印度選舉的社群網戰再激化

中職／葉君璋上位味全龍教頭：一軍第3年打季後賽

運動筆記愛河畔的美麗夜景風櫃嘴-不管總五或分一，都好！
健行筆記竹子尖山(觀音步道→梅龍步道) O型南湖群峰 - 孩子 使我們勇敢
NBA賽事精華- 快艇 vs. 勇士 (4月16日)今日五大好球 (4月16日)

蒙地卡羅網賽／首盤賞蛋卻遭逆轉 瓦文卡提前出局

2019-04-17 09:54聯合報 記者曾思儒╱即時報導

瑞士網球名將瓦文卡首輪先盛後衰提前出局。 歐新社
瑞士網球名將瓦文卡首輪先盛後衰提前出局。 歐新社
分享

第一盤連拿6局，瑞士網球名將瓦文卡（Stan Wawrinka）今天凌晨在蒙地卡羅名人賽似乎展現昔日冠軍的身手，不料第二盤在5：4領先卻沒把握，反遭去年法網打出驚奇的義大利黑馬切奇納多（Marco Cecchinato）演出逆轉勝，晉級第3輪。

34歲的瓦文卡是蒙地卡羅2014年冠軍，今天開賽又連拿8局，士氣正好，但排第11種子的切奇納多沒有放棄，他說：「比賽開局我真的打很糟，因為我非常、非常緊張，第二盤0：2落後時，我還想說不定會連吞兩個蛋。」

切奇納多提到，起死回生關鍵是發球開始發揮，「我漸入佳境，因為每一分我都非常專注，然後我贏下難以置信的比賽，因為我是以0：6、4：5落後，又是瓦文卡發球，所以我非常開心，因為我贏下非常艱苦的一戰。」

以0：6、7：5、6：3逆轉拿到第3輪門票，是切奇納多在蒙地卡羅生涯最佳，過去12個月他已經打下3座ATP金盃，還曾在去年法網8強賽拍下塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）而聲名大噪，他說：「現在我可以至少多打一場比賽，我需要些信心，這對我很重要，因為這可是場不可思議的大賽。」

他在下一戰將碰阿根廷佩拉（Guido Pella），世界排名35的佩拉同樣打滿3盤才站上第三輪，而且是以6：3、5：7、6：1力退世界排名11、排大會第7種子的克羅埃西亞重砲希利奇（Marin Clic），希利奇也成目前落馬的最高位種子。

法網Stan WawrinkaNovak Djokovic
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

高球／首屆潘政琮錦標賽 十名台將啟程

2019-04-17 09:05

全大運／李智凱放話「帶學弟妹進東奧」

2019-04-17 00:32

羽球／地獄周特訓 一哥周天成全力備戰亞錦賽

2019-04-16 21:44

高球／聲寶女子公開賽總獎金500萬元 17日起登場

2019-04-16 19:21

桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16

名人賽／伍茲勵志奪冠 川普將頒總統自由獎章

2019-04-16 18:08

網球／為東奧最後一搏 盧彥勳：對自己的承諾

2019-04-16 17:49

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18

全大運／國手雲集 李智凱調整心態當學長

2019-04-16 16:08

網球／伍茲名人賽奪冠 納達爾告白：我是大粉絲

2019-04-16 14:32

排球／陳建禎返台踢館 這件事壓力比出賽還大

2019-04-16 00:27

名人賽／伍茲相隔14年穿綠夾克：盼有激勵作用

2019-04-16 00:18

名人賽／賭伍茲奪冠 美賭徒大賺3704萬台幣

2019-04-15 19:31

名人賽／伍茲奪冠推特湧祝賀 NIKE立刻推廣告

2019-04-15 18:25

抱回第15座大賽冠軍 伍兹經濟學又紅了

2019-04-15 18:20

名人賽／從低潮到巔峰 回顧伍茲5大輝煌時刻

2019-04-15 18:12

體壇捲土重來各自精彩 老虎伍茲最傳奇

2019-04-15 18:08

名人賽／終極成就綠夾克 成本250美元只能穿1年

2019-04-15 18:06

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

2019-04-15 16:28

名人賽／同是高球失意人 伍茲重生、曾雅妮感動

2019-04-15 14:35

名人賽／挺過背傷、婚外情 伍茲人生逆轉勝

2019-04-15 14:28

蒙地卡羅名人賽／瞄準法網 小約喊挑戰納達爾

2019-04-15 14:14
看更多

熱門文章

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

NBA／暴龍領先破30分 林書豪最後3分鐘登場

2019-04-17 10:20

MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32

NBA／單節51分贏球迷心 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49

NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09

NBA／勇士連霸拉警報？ 卡珍斯季後賽恐報銷

2019-04-17 08:17

MLB／馬林魚有耐心 陳偉殷連兩天出賽降防禦率

2019-04-16 11:03

NBA／防守死黏KD 貝佛利：就是做我自己

2019-04-16 17:42

日職／王柏融對歐力士3支0 火腿0:9吞大敗

2019-04-16 19:37

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

日職／陽岱鋼砲轟矢崎拓也 本季首轟出爐

2019-04-16 19:47

NBA／八村壘宣佈參加選秀 有望創日本籃球新頁

2019-04-16 12:39

MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

2019-04-16 18:32

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18

NBA／季後賽替補飆36分 威廉斯史上第5人

2019-04-16 19:56

NBA／舊金山人拾金不昧 瑞佛斯2千美元失而復得

2019-04-16 11:13

NBA／開賽不到4分鐘 勇士卡珍斯大腿拉傷退場

2019-04-16 11:28

中職／味全龍重大宣布 17日早9點鎖定官方臉書

2019-04-16 16:03

中職／當年「特考」進龍 陳金茂評葉君璋太靜

2019-04-16 13:49

中職／20年前龍最高薪 黃煚隆竟成TML最老狀元

2019-04-16 14:53

中職╱葉君璋加盟味全龍 富邦悍將送上祝福

2019-04-17 08:05

MLB／普伊格砲轟克蕭 道奇險勝紅人復仇者聯盟

2019-04-16 14:08

NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21

MLB／賽前特打一小時 葉力奇生涯首度三響砲

2019-04-16 12:16

日職／宋家豪封鎖西武打線 連6戰未失分

2019-04-16 21:40

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-16 10:39

中職／冠軍戒不嫌多 龍隊3教練多達18枚

2019-04-16 16:58

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

中職／葉君璋上位味全龍教頭：第3年打季後賽

2019-04-17 09:47

MLB／水手連19場開轟沒用 菊池吞生涯首敗

2019-04-16 17:48

桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16

MLB╱安打開張後 金鶯戴維斯再敲本季首轟

2019-04-16 17:28

NBA／季後賽最大逆轉勝 威廉斯：不想擁有的紀錄

2019-04-17 00:21

SBL／達欣梅奧驚奇之旅落幕 下賽季動向再考慮

2019-04-16 22:20

日職／王柏融陷入低潮 近4戰13打數只有1安

2019-04-16 20:19

羽球／地獄周特訓 一哥周天成全力備戰亞錦賽

2019-04-16 21:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top