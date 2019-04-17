蒙地卡羅網賽／首盤賞蛋卻遭逆轉 瓦文卡提前出局

2019-04-17 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



瑞士網球名將瓦文卡首輪先盛後衰提前出局。 歐新社 分享 facebook

第一盤連拿6局，瑞士網球名將瓦文卡（Stan Wawrinka）今天凌晨在蒙地卡羅名人賽似乎展現昔日冠軍的身手，不料第二盤在5：4領先卻沒把握，反遭去年法網打出驚奇的義大利黑馬切奇納多（Marco Cecchinato）演出逆轉勝，晉級第3輪。

34歲的瓦文卡是蒙地卡羅2014年冠軍，今天開賽又連拿8局，士氣正好，但排第11種子的切奇納多沒有放棄，他說：「比賽開局我真的打很糟，因為我非常、非常緊張，第二盤0：2落後時，我還想說不定會連吞兩個蛋。」

切奇納多提到，起死回生關鍵是發球開始發揮，「我漸入佳境，因為每一分我都非常專注，然後我贏下難以置信的比賽，因為我是以0：6、4：5落後，又是瓦文卡發球，所以我非常開心，因為我贏下非常艱苦的一戰。」

以0：6、7：5、6：3逆轉拿到第3輪門票，是切奇納多在蒙地卡羅生涯最佳，過去12個月他已經打下3座ATP金盃，還曾在去年法網8強賽拍下塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）而聲名大噪，他說：「現在我可以至少多打一場比賽，我需要些信心，這對我很重要，因為這可是場不可思議的大賽。」

他在下一戰將碰阿根廷佩拉（Guido Pella），世界排名35的佩拉同樣打滿3盤才站上第三輪，而且是以6：3、5：7、6：1力退世界排名11、排大會第7種子的克羅埃西亞重砲希利奇（Marin Clic），希利奇也成目前落馬的最高位種子。