東奧／賽程公布 7月24日晚上開幕式

2019-04-16 23:58 中央社 東京16日專電



2020年東京奧運競技項目詳細賽程表出爐，7月24日的開幕式與8月9日閉幕式都在晚上舉行。棒球賽第一場是2020年7月29日在福島縣球場開打，決賽是8月8日。

日本共同社報導，2020年東京奧運暨帕運組織委員會今天公布奧運競賽32大項（326小項）競賽的詳細日程。7月24日的開幕式與8月9日閉幕式是在晚上8時（台灣時間7時）至11時舉行。

田賽和競賽共9項競賽的決賽在上午舉行。籃球賽、沙灘排球賽的決賽也在上午舉行。游泳賽的決賽之前早已決定在上午舉行。主要是因為時差的關係，要配合支付巨額轉播權利金的美國的電視台。

2020年7月24日開幕式的前兩天，也就是7月22日上午9時東奧第一場比賽登場，將舉行在福島縣營吾妻球場舉行壘球賽，預料日本隊將出賽。7月29日在同一座球場舉行第一場棒球賽。

男女馬拉松比賽的開賽時間，因考慮到夏天可能天氣太熱，所以東奧組織委員會正式決定8月2日的女子馬拉松與8月9日的男子馬拉松於上午6時開跑。8月8日的男子50公里競走比賽於上午5時30分開賽。

東奧組織委員會專用的官方售票網站將於本月18日設立，快則5月9日開始接受入場券的抽選申請。

第一面金牌將是2020年7月25日女子空氣槍射擊賽。8月2日將舉辦田徑男子100公尺決賽、女子馬拉松等人氣高的競賽項目。閉幕式前一天即8月8日，將舉行棒球、男子足球、男子籃球等30種比賽的決賽，是舉行決賽最多場的一天。

柔道比賽將於2020年7月25日開始實施輕量級比賽，8月2日起的角力比賽，將從女子重量級比賽開始。桌球比賽於7月30日、31日舉行、網球預定8月1日、2日、羽毛球於8月2日、3日分別舉行女子與男子的單打決賽。

2020年東京奧運是奧運史上首度舉辦最多達33大項（339小項）競賽的一次，今天公布32大項競賽的賽程，只有拳擊競賽賽程沒公布。因為國際拳擊總會（AIBA）的組織管理等的問題，去年底國際奧林匹克委員會（IOC）下令凍結東奧拳擊比賽的各項準備工作。