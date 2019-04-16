親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記也算是參加！奔跑吧女孩~~~［第五場全馬］風櫃嘴山路爬到不要不要的 意外凸台小確幸
健行筆記竹子尖山(觀音步道→梅龍步道) O型南湖群峰 - 孩子 使我們勇敢
NBA賽事精華- 快艇 vs. 勇士 (4月16日)今日五大好球 (4月16日)

東奧／賽程公布 7月24日晚上開幕式

2019-04-16 23:58中央社 東京16日專電

2020年東京奧運競技項目詳細賽程表出爐，7月24日的開幕式與8月9日閉幕式都在晚上舉行。棒球賽第一場是2020年7月29日在福島縣球場開打，決賽是8月8日。

日本共同社報導，2020年東京奧運暨帕運組織委員會今天公布奧運競賽32大項（326小項）競賽的詳細日程。7月24日的開幕式與8月9日閉幕式是在晚上8時（台灣時間7時）至11時舉行。

田賽和競賽共9項競賽的決賽在上午舉行。籃球賽、沙灘排球賽的決賽也在上午舉行。游泳賽的決賽之前早已決定在上午舉行。主要是因為時差的關係，要配合支付巨額轉播權利金的美國的電視台。

2020年7月24日開幕式的前兩天，也就是7月22日上午9時東奧第一場比賽登場，將舉行在福島縣營吾妻球場舉行壘球賽，預料日本隊將出賽。7月29日在同一座球場舉行第一場棒球賽。

男女馬拉松比賽的開賽時間，因考慮到夏天可能天氣太熱，所以東奧組織委員會正式決定8月2日的女子馬拉松與8月9日的男子馬拉松於上午6時開跑。8月8日的男子50公里競走比賽於上午5時30分開賽。

東奧組織委員會專用的官方售票網站將於本月18日設立，快則5月9日開始接受入場券的抽選申請。

第一面金牌將是2020年7月25日女子空氣槍射擊賽。8月2日將舉辦田徑男子100公尺決賽、女子馬拉松等人氣高的競賽項目。閉幕式前一天即8月8日，將舉行棒球、男子足球、男子籃球等30種比賽的決賽，是舉行決賽最多場的一天。

柔道比賽將於2020年7月25日開始實施輕量級比賽，8月2日起的角力比賽，將從女子重量級比賽開始。桌球比賽於7月30日、31日舉行、網球預定8月1日、2日、羽毛球於8月2日、3日分別舉行女子與男子的單打決賽。

2020年東京奧運是奧運史上首度舉辦最多達33大項（339小項）競賽的一次，今天公布32大項競賽的賽程，只有拳擊競賽賽程沒公布。因為國際拳擊總會（AIBA）的組織管理等的問題，去年底國際奧林匹克委員會（IOC）下令凍結東奧拳擊比賽的各項準備工作。

棒球田徑帕運
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

SBL／達欣梅奧驚奇之旅落幕 下賽季動向再考慮

2019-04-16 22:20

羽球／地獄周特訓 一哥周天成全力備戰亞錦賽

2019-04-16 21:44

桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16

名人賽／伍茲勵志奪冠 川普將頒總統自由獎章

2019-04-16 18:08

網球／為東奧最後一搏 盧彥勳：對自己的承諾

2019-04-16 17:49

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18

全大運／國手雲集 李智凱調整心態當學長

2019-04-16 16:08

網球／伍茲名人賽奪冠 納達爾告白：我是大粉絲

2019-04-16 14:32

排球／陳建禎返台踢館 這件事壓力比出賽還大

2019-04-16 00:27

名人賽／伍茲相隔14年穿綠夾克：盼有激勵作用

2019-04-16 00:18

名人賽／賭伍茲奪冠 美賭徒大賺3704萬台幣

2019-04-15 19:31

名人賽／伍茲奪冠推特湧祝賀 NIKE立刻推廣告

2019-04-15 18:25

抱回第15座大賽冠軍 伍兹經濟學又紅了

2019-04-15 18:20

名人賽／從低潮到巔峰 回顧伍茲5大輝煌時刻

2019-04-15 18:12

體壇捲土重來各自精彩 老虎伍茲最傳奇

2019-04-15 18:08

名人賽／終極成就綠夾克 成本250美元只能穿1年

2019-04-15 18:06

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

2019-04-15 16:28

名人賽／同是高球失意人 伍茲重生、曾雅妮感動

2019-04-15 14:35

名人賽／挺過背傷、婚外情 伍茲人生逆轉勝

2019-04-15 14:28

蒙地卡羅名人賽／瞄準法網 小約喊挑戰納達爾

2019-04-15 14:14

名人賽／伍茲終結四大賽冠軍荒 重現父子溫馨擁抱

2019-04-15 10:30

名人賽／伍茲奪冠 川普、歐巴馬、小威都說讚

2019-04-15 10:01

名人賽／老虎伍茲重返榮耀！隔14年再穿綠夾克

2019-04-15 07:51
看更多

熱門文章

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

日職／王柏融首轟卡彈 大學恩師廖敏雄點兩關鍵

2019-04-16 10:10

NBA／G1被吹出場 杜蘭特向「自家人」道歉

2019-04-16 08:23

NBA／單節51分贏球迷心 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32

MLB／馬林魚有耐心 陳偉殷連兩天出賽降防禦率

2019-04-16 11:03

NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09

NBA／狀元呼聲最高 威廉森正式投入選秀

2019-04-16 10:57

NBA／防守死黏KD 貝佛利：就是做我自己

2019-04-16 17:42

日職／王柏融對歐力士3支0 火腿0:9吞大敗

2019-04-16 19:37

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

NBA／八村壘宣佈參加選秀 有望創日本籃球新頁

2019-04-16 12:39

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

日職／陽岱鋼砲轟矢崎拓也 本季首轟出爐

2019-04-16 19:47

NBA／反正季後賽沒球打 巴克利邀詹皇上節目

2019-04-16 09:43

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

MLB／連捕手都去守二壘 林子偉有望重返大聯盟

2019-04-16 08:25

MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

2019-04-16 18:32

NBA／季後賽替補飆36分 威廉斯史上第5人

2019-04-16 19:56

NBA／開賽不到4分鐘 勇士卡珍斯大腿拉傷退場

2019-04-16 11:28

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18

NBA／舊金山人拾金不昧 瑞佛斯2千美元失而復得

2019-04-16 11:13

中職／味全龍重大宣布 17日早9點鎖定官方臉書

2019-04-16 16:03

波士頓馬拉松開跑 肯亞選手秒數險勝

2019-04-16 01:45

中職／當年「特考」進龍 陳金茂評葉君璋太靜

2019-04-16 13:49

MLB／賽前特打一小時 葉力奇生涯首度三響砲

2019-04-16 12:16

MLB／普伊格砲轟克蕭 道奇險勝紅人復仇者聯盟

2019-04-16 14:08

中職／20年前龍最高薪 黃煚隆竟成TML最老狀元

2019-04-16 14:53

NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21

波士頓馬近31年最激烈！ 肯亞跑者2秒差封王

2019-04-16 09:16

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-16 10:39

中職／冠軍戒不嫌多 龍隊3教練多達18枚

2019-04-16 16:58

日職／宋家豪封鎖西武打線 連6戰未失分

2019-04-16 21:40

MLB／水手連19場開轟沒用 菊池吞生涯首敗

2019-04-16 17:48

桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16

日職／王柏融陷入低潮 近4戰13打數只有1安

2019-04-16 20:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top