羽球／地獄周特訓 一哥周天成全力備戰亞錦賽

2019-04-16 21:44 中央社 新加坡16日專電



周天成。 讀者提供 分享 facebook 台灣羽球一哥周天成在14日結束的新加坡羽球公開賽止步4強，未能衛冕，卻仍努力備戰亞錦賽，在新加坡展開猶如海龍蛙兵地獄週的祕密特訓，強化平衡感，激發身體潛質。

亞洲羽球錦標賽將於23日在中國武漢市舉行6天，周天成備戰腳步未停歇，為自己立下前2的目標，希望能達到這個目標，更上層樓。

全體功能訓練中心位在百勝（Bras Basah）地鐵站附近，周天成在物理治療師陪同下，在這裡配合專業的全體功能訓練教練張志清（Nelson Chong）改善肢體協調能力。周天成今天向中央社記者表示，多功能性訓練最主要目的，是讓身體保持平衡，不容易受傷，隨時因應球場對陣需要讓身體發揮最大效能。

這裡是周天成在新加坡的祕密特訓基地，面積不大的基地裡，訓練器材絲毫不馬虎，除了一般選手重量訓練外，透過抗力球、阻力帶和棍子等健身房常見的器材，將這些道具靈活運用，設計為羽毛球專項動作的肌肉神經控制訓練。

記者今天也直擊周天成赴市中心區的小山丘上福康寧公園（Fort Canning Park）的戶外特訓。

福康寧公園是新加坡的歷史地標，早年曾是英軍駐守新加坡營地，易守難攻，這裡的石階、樓梯、欄竿、短牆等天然險阻屏障，剛好可供周天成利用來進行攀爬、翻滾等協調訓練。

周天成在全體功能訓練教練指導下，時而成俯臥位置；時而仰頭用手撐起身體爬行；時而利用石階伏地挺身；時而徒手跳躍公園坐椅，整個過程長達兩小時。

曾在新加坡特種部隊服役的張志清笑稱，這種針對羽球選手設計的體能平衡訓練，如能一口氣完成訓練，也可勇闖「少林十八銅人陣」。

新加坡豔陽高照，福康寧公園石階燙得嚇人，周天成汗水直流，仍咬緊牙關用意志力完成這猶如海龍蛙兵地獄週的戶外祕密特訓。

這些看似簡單的滾、趴等地板動作，含有諸多運動物理學原理，也是運動選手最忽略的關鍵要素，物理治療師高敏珊強調，羽球選手固然要高超的球技，但如能配合堅強的身體素質、柔軟度與意志力，不但對提升運動表現具有實際效果，更能預防運動傷害，讓運動生涯長遠又健康。