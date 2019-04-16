網球／為東奧最後一搏 盧彥勳：對自己的承諾

2019-04-16 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國網球名將盧彥勳，去年動完右肩手術就暫別網壇，去年5月至今都沒出賽紀錄，但他強調對網球的渴望不變，預計明年初重返戰場，目標就是2020年東京奧運。

「有人會問，為什麼執著？但東京奧運是我開刀前就設定的目標，這是我對自己的承諾。」35歲的盧彥勳說。

他今天為「長榮航空城市觀光半程馬拉松」記者會站台，和羽球「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維及長跑名將周庭印、謝千鶴相見歡，5人夢想都是明年站上奧運舞台，其中盧彥勳已是奧運「4朝元老」，他也不諱言，東京奧運可能是職業生涯「最後一搏」。

盧彥勳以東京奧運為目標。記者余承翰／攝影 分享 facebook

「我兩年前就有這樣的設定（參加東京奧運），現在也沒有放棄。」盧彥勳說，參加東奧就是目前努力的方向，不論最終成功與否，至少要付出全力；他也分享，昨天美國高球名將伍茲在名人賽奪冠，對所有受過傷的運動員都是很大鼓舞和激勵。

他去年年中動肩膀手術後積極復健，雖還沒正式復出，但自評恢復不錯，「還是有些小問題，但對身體狀況滿意。」他目前排名雖掉到526名，但因傷申請的保護排名71名效期3年，今天陪同出席記者會的哥哥盧威儒表示，保護排名期限是到明年年底，團隊將會討論賽程安排，希望幫助盧彥勳完成5度征戰奧運目標。

盧彥勳（左）和王子維相約東京奧運為國爭光。記者余承翰／攝影 分享 facebook

盧彥勳提到，最快復出時間也會是在今年溫布頓之後，「大概是溫布頓後到明年初這段區間，不會這幾個月就復出，讓大家驚訝。」他目前計畫是以明年賽季為主，說不定還能親自參加10月27日登場的第2屆長榮航空城市觀光半程馬拉松。