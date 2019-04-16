桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16 中央社 宜蘭縣16日電



被外界譽為台灣男子桌球新希望、今年僅18歲的國手林昀儒（前）。 中央社 分享 facebook

被外界譽為台灣男子桌球新希望、今年僅18歲的國手林昀儒，近年來征戰國際、為國爭光，但謙虛、不多話的他只知道唯有努力踏實練球，才能更加精進，一步一步朝夢想前進。

出身宜蘭縣員山鄉的林昀儒，從小就對許多球類很有興趣，但受限於當時身高不高，許多運動無法讓他盡情發揮所長，但在國小三年級時因參加一場桌球育樂營後，對桌球更有興趣，從此進入宛如為他專長打造的運動領域之中，開啟人生鋒芒舞台。

林昀儒父母雖然不是專業運動選手，但對兒子的興趣全力支持，為讓兒子有更好的環境練球，之後將林昀儒轉到宜蘭市南屏國小開始專心訓練桌球。

國小畢業後，林昀儒選擇台北桌球名校麗山國中、內湖高工寄讀，每天固定在宜蘭礁溪一處學校內練球，並自費聘請教練專門指導，訓練室的白板上寫上「相信自己」、「堅持」等標語，激勵林昀儒練好基本功。一週有3天晚間從事重量訓練，加強核心肌群，偶爾看電視、打電動，舒緩平時訓練壓力。

國內許多知名企業例如中油等，基於回饋社會理念，近年來也都贊助獎助學金讓林昀儒專心練球。

談起在球場上優異表現，林昀儒在小學五年級就連續拿下5項全國性賽事單打冠軍。2012年11歲時，更在東亞青少年桌球賽奪得男單冠軍，是台灣選手第一人，也幫中華隊拿下男團冠軍。

2015年，林昀儒第一次取得成年國手資格，當時他才14歲又4個月，成為台灣史上最年輕的桌球世錦賽國手，這也讓他成為台灣第一個在同年度，分別取得15歲、18歲、成年級國手資格的選手。

2018年時，他獲國際桌球總會（ITTF）匈牙利公開賽U21男單冠軍；今年又獲阿曼公開賽混合雙打冠軍、男子雙打冠軍、男子單打冠軍。

根據國際桌球總會今年4月最新世界排名，林昀儒的排名衝上生涯最佳的21名，僅次於「台灣一哥」老將莊智淵，表現持續穩定。

林昀儒受訪時說，他就是喜歡桌球，沒有特別原因；至於近年來在國際賽事上優異成績，甚至外界還稱許他是台灣桌球界20年來難得的奇才，他只低調表示，我不是天才，不管上天給他什樣才能，這一切都還是要靠自己努力再努力。

每次比賽後不管輸贏總愛享受美食慰勞自己的林昀儒表示，他曾與德國桌球名將波爾（Timo Boll）交手，最欣賞波爾自律、謙虛態度。

「冷靜」、「沉著」是林昀儒在球場上的特色，任何比賽前，他不會去預設目標或輸贏，只專心處理好每顆球。林昀儒父親林學宜說，許多小選手上場時為增加自我氣勢，都會以肢體動作展現自信，但是他一直教育林昀儒不要有過多的肢體語言，贏球時只要稍微握拳，鼓勵自我就好。

林昀儒教練認為，中國近來已將林昀儒視為頭號對手，「資質」、「球感佳」是林昀儒天生特色，目前唯一要加強就是體能提升，他有信心林昀儒的世界排名會再提升。