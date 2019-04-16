全大運／國手雲集 李智凱調整心態當學長

2019-04-16 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「鞍馬王子」李智凱（中）將以學長角色帶領學弟妹參加全大運。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

108年全大運將於27日至5月1日在嘉義中正大學舉行，今年共計有來自全國157所大學共計9928名選手參賽，更是不少國內菁英選手力拚今年拿坡里世大運參賽權的最後機會，在今天記者會上「鞍馬王子」李智凱也受邀為活動站台，並透露今年全大運將會以不同的角色參賽。

今年全大運適逢中正大學建校30周年，也是該校第三度承辦此賽事，比賽項目共有16種，另外還設有木球與定向越野兩種示範項目，其中舉重項目在日前已提前落幕，我國「舉重女神」郭婞淳就在女子59公斤組抱回金牌。

至於已幾乎把明年東京奧運門票納為囊中物的「鞍馬王子」李智凱，今天也受邀為賽前記者會站台，目前就讀國體大研究所的他透露，這次全大運將會帶著不同角色與心態參賽，「這次我會以學長角色帶學弟妹參賽，希望能夠幫助他們更輕鬆的來面對像這樣的大賽事。」

108年全大運27日至5月1日在嘉義中正大學舉行。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

李智凱從去年底至今已拿下世界盃德國站、墨爾本站與多哈站三面金牌，要參加明年東京奧運將不是太大問題，不過他也強調接下來的目標是希望在世錦賽幫助中華隊以成隊方式進軍東奧，「所以這次全大運我也會用這種帶著大家前進的心態來面對。」

除了李智凱與郭婞淳外，這次全大運我國菁英好手也都將參賽，包括體操好手唐嘉鴻、田徑好手楊俊瀚、陳奎儒、里約奧運跆拳道國手劉威廷、射箭國手雷千瑩、魏均珩等人。