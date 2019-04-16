親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

運動筆記也算是參加！奔跑吧女孩~~~［第五場全馬］風櫃嘴山路爬到不要不要的 意外凸台小確幸
健行筆記天元宮櫻花盛開 (含影片)❤ 2019探訪合歡山上的杜鵑窩--小奇萊步道0.7K拍照趣
NBA今日五大好球 (4月16日)賽事懶人包 (4月16日)

全大運／國手雲集 李智凱調整心態當學長

2019-04-16 16:08聯合報 記者劉肇育╱即時報導

「鞍馬王子」李智凱（中）將以學長角色帶領學弟妹參加全大運。記者劉肇育／攝影
「鞍馬王子」李智凱（中）將以學長角色帶領學弟妹參加全大運。記者劉肇育／攝影
分享

108年全大運將於27日至5月1日在嘉義中正大學舉行，今年共計有來自全國157所大學共計9928名選手參賽，更是不少國內菁英選手力拚今年拿坡里世大運參賽權的最後機會，在今天記者會上「鞍馬王子」李智凱也受邀為活動站台，並透露今年全大運將會以不同的角色參賽。

今年全大運適逢中正大學建校30周年，也是該校第三度承辦此賽事，比賽項目共有16種，另外還設有木球與定向越野兩種示範項目，其中舉重項目在日前已提前落幕，我國「舉重女神」郭婞淳就在女子59公斤組抱回金牌。

至於已幾乎把明年東京奧運門票納為囊中物的「鞍馬王子」李智凱，今天也受邀為賽前記者會站台，目前就讀國體大研究所的他透露，這次全大運將會帶著不同角色與心態參賽，「這次我會以學長角色帶學弟妹參賽，希望能夠幫助他們更輕鬆的來面對像這樣的大賽事。」

108年全大運27日至5月1日在嘉義中正大學舉行。記者劉肇育／攝影
108年全大運27日至5月1日在嘉義中正大學舉行。記者劉肇育／攝影
分享

李智凱從去年底至今已拿下世界盃德國站、墨爾本站與多哈站三面金牌，要參加明年東京奧運將不是太大問題，不過他也強調接下來的目標是希望在世錦賽幫助中華隊以成隊方式進軍東奧，「所以這次全大運我也會用這種帶著大家前進的心態來面對。」

除了李智凱與郭婞淳外，這次全大運我國菁英好手也都將參賽，包括體操好手唐嘉鴻、田徑好手楊俊瀚、陳奎儒、里約奧運跆拳道國手劉威廷、射箭國手雷千瑩、魏均珩等人。

李智凱郭婞淳舉重
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

網球／伍茲名人賽奪冠 納達爾告白：我是大粉絲

2019-04-16 14:32

排球／陳建禎返台踢館 這件事壓力比出賽還大

2019-04-16 00:27

名人賽／伍茲相隔14年穿綠夾克：盼有激勵作用

2019-04-16 00:18

名人賽／賭伍茲奪冠 美賭徒大賺3704萬台幣

2019-04-15 19:31

名人賽／伍茲奪冠推特湧祝賀 NIKE立刻推廣告

2019-04-15 18:25

抱回第15座大賽冠軍 伍兹經濟學又紅了

2019-04-15 18:20

名人賽／從低潮到巔峰 回顧伍茲5大輝煌時刻

2019-04-15 18:12

體壇捲土重來各自精彩 老虎伍茲最傳奇

2019-04-15 18:08

名人賽／終極成就綠夾克 成本250美元只能穿1年

2019-04-15 18:06

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

2019-04-15 16:28

名人賽／同是高球失意人 伍茲重生、曾雅妮感動

2019-04-15 14:35

名人賽／挺過背傷、婚外情 伍茲人生逆轉勝

2019-04-15 14:28

蒙地卡羅名人賽／瞄準法網 小約喊挑戰納達爾

2019-04-15 14:14

名人賽／伍茲終結四大賽冠軍荒 重現父子溫馨擁抱

2019-04-15 10:30

名人賽／伍茲奪冠 川普、歐巴馬、小威都說讚

2019-04-15 10:01

名人賽／老虎伍茲重返榮耀！隔14年再穿綠夾克

2019-04-15 07:51

新加坡羽賽／頂住身體不適 小戴14天內連2冠

2019-04-15 00:44

全大運／舉重男89公斤級高志佳 挺舉創全國新猷

2019-04-14 22:32

排球／松下黑豹二連霸 陳建禎首嘗日本第一感動

2019-04-14 21:27

新加坡羽賽／球王桃田賢斗逆轉勝 本季第三冠到手

2019-04-14 18:36

三太子男網／諾瓦克單打奪冠 印以組合雙打稱霸

2019-04-14 18:30

新加坡羽賽／戴資穎2連冠：享受跑動感覺

2019-04-14 17:44

羽球／蔡英文賀戴資穎2連冠 強調也能體會抗壓

2019-04-14 17:28

清晨盃羽賽／百位校長齊聚尬球 吳家四代同堂切磋

2019-04-14 17:24
看更多

熱門文章

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／勇士為了伍茲延後會議 隊友曝柯瑞還哭了

2019-04-15 16:50

中職／黃煚隆重返龍隊 「老婆把我踢出去賺錢」

2019-04-15 16:29

日職／王柏融首轟卡彈 大學恩師廖敏雄點兩關鍵

2019-04-16 10:10

NBA／G1被吹出場 杜蘭特向「自家人」道歉

2019-04-16 08:23

NBA／單節51分贏球迷心 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

2019-04-15 16:28

爵士防守出奇招效果不彰 火箭鐵網誰來破？

2019-04-15 18:32

MLB／馬林魚有耐心 陳偉殷連兩天出賽降防禦率

2019-04-16 11:03

日職／王柏融已打完洋聯首輪 重返大阪巨蛋再拚

2019-04-15 18:17

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

NBA／狀元呼聲最高 威廉森正式投入選秀

2019-04-16 10:57

MLB／連捕手都去守二壘 林子偉有望重返大聯盟

2019-04-16 08:25

NBA／湖人尋覓新主帥 傳將面試3位人選

2019-04-15 17:29

NBA／開賽不到4分鐘 勇士卡珍斯大腿拉傷退場

2019-04-16 11:28

NBA／八村壘宣佈參加選秀 有望創日本籃球新頁

2019-04-16 12:39

MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32

MLB／殷仔再成美媒箭靶：投球感覺較好了

2019-04-16 00:36

NBA／反正季後賽沒球打 巴克利邀詹皇上節目

2019-04-16 09:43

NBA／雷霆不敵拓荒者 喬治自爆肩傷「不舉」

2019-04-15 18:20

抱回第15座大賽冠軍 伍兹經濟學又紅了

2019-04-15 18:20

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

名人賽／賭伍茲奪冠 美賭徒大賺3704萬台幣

2019-04-15 19:31

中職／龍隊首波3教練 先忙選秀

2019-04-16 00:31

NBA／拓荒者拔頭籌 雷霆衛少：系列賽剛開始

2019-04-16 00:23

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

波士頓馬拉松開跑 肯亞選手秒數險勝

2019-04-16 01:45

籃球／女籃備戰國際賽開訓 7名旅外球員投入

2019-04-15 16:27

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

NBA／對手出奇招火箭照升空 哈登：防守是關鍵

2019-04-16 00:19

春季聯賽／首扛中心棒次 陳建川請教老爸陳連宏

2019-04-15 16:24

NBA／舊金山人拾金不昧 瑞佛斯2千美元失而復得

2019-04-16 11:13

MLB／賽前特打一小時 葉力奇生涯首度三響砲

2019-04-16 12:16

名人賽／伍茲奪冠推特湧祝賀 NIKE立刻推廣告

2019-04-15 18:25

波士頓馬近31年最激烈！ 肯亞跑者2秒差封王

2019-04-16 09:16

MLB／大聯盟延長合約正夯 球員、球團各取所需

2019-04-15 18:02

名人賽／伍茲相隔14年穿綠夾克：盼有激勵作用

2019-04-16 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top