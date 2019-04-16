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網球／伍茲名人賽奪冠 納達爾告白：我是大粉絲

2019-04-16 14:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

美國高球名將「老虎伍茲（Tiger Woods）昨天摘下個人第五座名人賽金盃，終結11年的大賽冠軍荒，東山再起的勵志故事全球體壇都關注，正在蒙地卡羅名人賽尋求第12冠的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也是其中之一，他受訪更向伍茲「告白」，稱伍茲是他最喜歡的運動員。

「從很久以前，他或許就是我最喜歡的選手，我是他的大粉絲，這幾年對他很難熬，昨天奪勝後我真的很為他開心。」納達爾提到，可以想像伍茲重返球場是經過無數努力，「終於再贏得大賽冠軍，尤其是在奧古斯塔球場，或許是他最愛的場地，意義重大，所以我也非常、非常開心。」

伍茲從2014年到2017年就動了四次背部手術，能重返榮耀，看在近年也有膝傷問題的納達爾眼中更是不易，他認為「老虎」奪冠激勵到很多人，「不只是我，他對體育的熱情是很好的範例。」他還透露，昨天看到伍茲和家人慶祝畫面深受感動，「那會是我永遠難忘的時刻。」

32歲的納達爾本周列蒙地卡羅名人賽第二種子，首輪輪空，這也是他上月印地安泉名人賽四強因膝蓋不適退賽後的第一站。

印地安泉退賽前，納達爾是一局未失晉級，他表示每次參賽都以奪冠為目標，但退賽並不感到失望，儘管本季遭遇狀況不少，他也正向面對，「每次我都有機會東山再起，我仍會充滿競爭性，希望能維持我的水準。」

從蒙地卡羅開啟最擅長的紅土賽季，納達爾對本周也有很高期待，「我希望能保持健康，準備好有好表現，這個比賽對我很重要，希望從一開始就能打出競爭力。」他也表示，先不去想太多，而是一步一腳印，「我的夢想是繼續打網球，享受比賽，我不會去想美網要贏約克維奇（Novak Djokovic）或是溫布頓決賽擊敗費德勒（Roger Federer），我現在的夢想是從明天開始，在蒙地卡羅有好表現。」

納達爾伍茲老虎
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