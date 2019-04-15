體壇捲土重來各自精彩 老虎伍茲最傳奇

2019-04-15 18:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合14日電



明星捲土重來不稀奇，但老虎伍茲真的是最精彩。 美聯社 分享 facebook

高球巨星老虎伍茲(Tiger Woods)14日在喬治亞州奧古斯塔(Augusta)舉行的美國名人高球賽封冠，拿下生涯第15座大滿貫，也是他2008年在美國公開賽(US Open)封王以來重返球王寶座。

法新社整理以下五位捲土重來的明星：

雷蒙德(Greg LeMond)

美國自行車賽車傳奇1987年在狩獵活動中遭親戚槍傷，失血65%性命垂危，但他1989年回歸環法自由車大賽(Tour de France)，以八秒之差勝過費格儂(Laurent Fignon)奪冠。

勞達(Niki Lauda)

澳洲賽車手勞達1976年拿下第二座一級方程式世界錦標賽冠軍(F1 World Championship)，卻在德國大獎賽(German Grand Prix)中失速翻車；他的法拉利起火爆炸，而勞達嚴重灼傷；他受傷後43天回歸賽道，參加義大利大獎賽(Italian Grand Prix)並拿下另兩場冠軍後才退休。

佛爾曼(George Foreman)

佛爾曼1974年在叢林之戰(Rumble of the Jungle)中敗給阿里(Muhammad Ali)，退休前又打了六場，但他在1987年以40歲高齡回歸擂台，並於1994年打敗摩爾(Michael Moorer)，以「高齡」45歲奪下世界重量級拳擊冠軍。

莫妮卡‧莎莉絲(Monica Seles)

莎莉絲在1990年代初期叱吒網壇，1991年成為最年輕的世界排名第一女將，翌年拿下澳洲、法國和美國公開賽冠軍。

她1993年4月在德國漢堡出賽時遭觀眾刺傷，1995年回歸球場拿下生涯第十座澳網公開賽獎杯。

阿里(Muhammad Ali)

阿里1966年拒絕陸軍徵召入伍後，1967-70年因無法取得執照而未能出賽，錯失職業黃金期；他1971年重返擂台，在世紀之戰(Fight of the Century)中敗給傅利沙(Joe Frazier)，後於1974年在「叢林之戰」中擊潰佛爾曼。