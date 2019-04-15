名人賽／伍茲奪冠推特湧祝賀 NIKE立刻推廣告

2019-04-15 18:25 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



根據推特統計，14日當中與伍茲有關的推文累計超過140萬則。 美聯社 分享 facebook

高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)14日終於揮別長達的11年「大賽冠軍荒」，消息傳出讓川普總統、前任總統歐巴馬紛紛透過社群網站為他點讚。川普14日在推特發文寫道：「恭喜老虎伍茲，一位真正偉大的冠軍！」歐巴馬推文則形容伍茲的勝利為「卓越、堅韌與毅力的見證」。

伍茲重回顛峰，引起社群媒體熱議。就連老虎伍茲昔日強勁對手、美國傳奇高球名將米克森(Phil Mickelson)14日在推特發文寫道：「真是高爾夫運動的偉大時刻。伍茲卓越的表現讓我讚佩不已，我為他贏得又一件綠夾克感到高興。這一天將會永垂青史，恭喜了，老虎！」

網球天后小威廉絲(Serena Williams)、美國職籃NBA球星柯瑞(Steph Curry)、職業美式足球NFL新英格蘭愛國者四分衛布雷迪(Tom Brady)等超人氣體育明星，同樣在14日透過推特對伍茲勝利祝賀。

根據推特統計，14日當中與伍茲有關的推文累計超過140萬則，與美國名人賽(The Masters)有關的推文則有180多萬則。

老虎伍茲這次獲勝，讓部分體育博彩玩家跟著大賺。一名玩家9日在內華達州威廉希爾(William Hill)運動博彩下注8萬5000美元，以14-1賠率押注伍茲這次能拿冠軍。這是這名玩家第一次在威廉希爾試手氣，如今將可拿到119萬美元獎金，創下威廉希爾美國運動博彩高球項目單次投注最高獎金紀錄。

威廉希爾美國運動博彩交易部主任波格丹諾維克對ESPN運動頻道表示：「這位顧客第一次下注，手氣超好。」

知名運動品牌耐吉(NIKE)打鐵趁熱，14日立即推出伍茲代言廣告，廣告片中呈現了不同時期的伍茲，並描述43歲的伍茲走過大風大浪之後，剛剛拿下生涯中第15座大賽冠軍，而且「仍然追逐著他三歲時就懷抱的夢想。」