名人賽／終極成就綠夾克 成本250美元只能穿1年

2019-04-15 18:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合14日電



伍茲重披綠外套，價值數百萬美元，但成本僅250美元還只能穿一年。 美聯社 分享 facebook

高爾夫球巨星老虎伍茲(Tiger Woods)14日奪冠，讓他再度披上美國名人高球賽冠軍「綠夾克」，它是高球選手眼中、比奪冠獎金更有意義的成就象徵，價值數百萬美元。

老虎伍茲是少數曾披綠夾克的高球明星，其他高球傳奇人物包括帕瑪(Arnold Palmer)、「金熊」尼克勞斯(Jack Nicklaus)、米克森(Phil Mickelson)等。

2018年冠軍瑞德(Patrick Reed)今年對上老虎伍茲、羅斯(Justin Rose)和麥克羅伊(Rory McIlroy)等授勳明星。

2018年獎金為198萬元，但這對職業高球手來說，在奧古斯塔(Augusta)的美國名人高球賽中披上綠夾克，才是更耀眼的成就。

舊金山的貝克街廣告公司(Baker Street Advertising)運動行銷專家多夫曼(Bob Dorfman)說，「綠夾克才是高球選手的終極成就，它價值數百萬元，且更容易吸引廠商贊助或應邀演講和出席活動。」

綠外套價值不斐且象徵意義重大，奧古斯塔高球俱樂部網站的一篇報導連結指出，此綠夾克成本僅250美元，一個月就能做好。

1967年來製作綠夾克的漢彌爾頓裁縫公司(Hamilton Tailoring)說利用2.5碼的羊毛製作一件綠夾克，羊毛以色彩公司潘通(Pantone)342號綠染色，繡上冠軍姓名。

賽事主辦單位官員會猜測冠軍的尺寸，好趕在頒獎典禮上讓上屆冠軍替本屆冠軍披上綠夾克；當年的冠軍可保留綠夾克一年，但只能在俱樂部內穿著此綠夾克，以保有其神秘感，一年後必須歸還俱樂部。