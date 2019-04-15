名人賽／從低潮到巔峰 回顧伍茲5大輝煌時刻

2019-04-15 18:12 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



伍茲運動生涯的五大輝煌時刻 路透社 分享 facebook

高爾夫球名將老虎伍茲(Tiger Woods)14日在喬治亞州奧古斯塔(Augusta)舉行的美國名人高球賽封冠，這是他第五個名人賽冠軍，生涯第15個大滿貫，也是2008年以來首次在重大賽獲勝。以下是法新社整理的伍茲運動生涯中，五大輝煌時刻。

1997年

年僅21的伍玆以低於標準桿18桿的驚人比數，12桿之差贏過老手凱特(Tom Kite)，首度奪得名人賽頭銜，也是奧古斯塔全國賽事及二戰以來最年輕的冠軍選手，加上第一位非裔美國人的紀錄，突然間讓高球賽的觀眾人數暴增。

當時的伍玆，道出心裡的話：「這是所有賽事中最最重要的勝利」，因為這一贏，他在全美公開賽就有連續10年的參賽權。

2001年

伍玆球運高峰，一年囊括四賽事錦標，寫下杜瓦爾(David Duval)1960年代創的三冠王新紀錄。比桿數，也贏杜瓦爾2桿。

2002年

連年報捷，在第三回合中以66桿關鍵獲勝，成為1965─66年尼可勞斯(Jack Nicklaus)和1989─90年法爾多(Nick Faldo)以來，第三位連兩年名人賽總冠軍的球員。

2005年經典的切求

和迪馬可(Chris DiMarco)陷入殊死戰的伍玆以驚天一切的驚人球技，不但擊敗對手，也為名人賽寫下「傳奇一球」：第16洞竟然打到果嶺外的伍玆，把球輕切到洞口左方，讓它順坡滑下，有好幾秒鐘，球偏偏在洞口停住，彷彿還得追桿，最後在眾人屏息注目下進洞，讓他得以接著推出15呎的博蒂球，打敗迪馬可。

2019年重拾「獎」味

多年未得冠的老虎，寶刀畢竟未老，從脊椎手術中恢復功力，拼到第三回合以一桿之差，擊敗詹森(Dustin Johnson)等三人，接著，雖然到第11洞還落後兩桿，第13、15和16洞連續擊出博蒂，超越莫里納瑞(Francesco Molinari)，再度封冠。