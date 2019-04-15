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蒙地卡羅名人賽／瞄準法網 小約喊挑戰納達爾

2019-04-15 14:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

約克維奇挑明紅土賽季目標，就是在法網決賽擊敗納達爾。 美聯社
約克維奇挑明紅土賽季目標，就是在法網決賽擊敗納達爾。 美聯社
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塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和紅土天王「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），紅土賽季都從本周的蒙地卡羅名人賽出發，小約更挑明紅土賽季目標，就是在法網決賽擊敗納達爾。

「是的，這會是本季重點戰役。」身為蒙地卡羅頭號種子，小約目標自然是5月26日到6月9日登場的法網，而納達爾正是法網衛冕冠軍，今年要尋求個人第12座金盃。

兩人過去已經交手53次，拿下28勝的小約說，若是法網決賽能再對決，絕對是這項運動的終極挑戰之一，就像是溫布頓碰「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）；3人也是現今網壇最成功的選手代表，費德勒生涯累積20座大滿貫金盃，納達爾有17座，約克維奇今年澳網也收穫第15座大滿貫。

儘管握有些微對戰優勢，小約提到，紅土賽場的納達爾仍是冠軍熱門，「他實力就是在這，不管他的身體狀況如何，我有看過他在這邊的訓練，他是前幾天到的，看起來挺好的。」

納達爾因右膝傷勢，先前印地安泉名人賽4強賽退賽，沒能和費德勒上演經典的「費納對決」；本周他排第2種子，首輪輪空，將挑戰生涯第12座蒙地卡羅金盃，將跨季累積的46連勝繼續推進。

小約澳網登頂後，印地安泉名人賽和邁阿密名人賽卻都提前落馬，31歲的他坦言有些失望，「但在此同時，我也試著往正面去想，過去12個月我的狀態非常好，這算是種激勵。」

納達爾法網費德勒
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