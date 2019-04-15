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WNBA／開季前噩耗 雙料MVP阿基里斯腱受創

2019-04-15 13:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

聯盟史上第6位單季囊括MVP和總冠軍賽MVP的美國球星斯圖爾特（右），新球季開打...
聯盟史上第6位單季囊括MVP和總冠軍賽MVP的美國球星斯圖爾特（右），新球季開打前卻驚傳右腳阿基里斯腱受創。 歐新社
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去年率西雅圖風暴隊摘下WNBA金盃，且成為聯盟史上第6位單季囊括MVP和總冠軍賽MVP的美國球星斯圖爾特（Breanna Stewart），新球季開打前卻驚傳右腳阿基里斯腱受創，且是在歐洲聯賽冠軍戰受傷，狀況不樂觀。

斯圖爾特曾效力WCBA上海隊，和台灣女籃「小AI」彭詩晴當過隊友，彭詩晴還在她引薦下赴美訓練，本季轉戰俄羅斯，效力庫斯克戴拿模女籃，也率新東家一路闖進冠軍戰，不料第二節一次出手落地卻傷到右腳，當下就抱著傷處哀號。

目前並沒官方診斷，但斯圖爾特阿基里斯腱可能撕裂，復原期預計要半年，將影響她參加美國時間5月24日到9月8日的WNBA新賽季。

斯圖爾特也是美國女籃2016年里約奧運金牌成員，去年世錦賽金牌她也有份，但儘管是美國女籃現今最閃耀的球員之一，她仍和多數球員一樣，趁WNBA休季期前到海外打球，賺取薪水。

美國男、女籃薪資差距甚大，WNBA球員最高薪是11萬3500美元（約350萬新台幣），幾乎是NBA基本薪資的8分之1，斯圖爾特就算榮膺上個賽季雙料MVP，因2016年菜鳥球季簽下的合約還沒結束，薪資約只有7萬5千美元，甚至比WNBA平均薪資還低。

為生計海外打拚卻遇嚴重傷勢，斯圖爾特意外一傳出，WNBA多名球星紛紛在推特上發聲，祝福斯圖爾特早日康復。

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