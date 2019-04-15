名人賽／伍茲終結四大賽冠軍荒 重現父子溫馨擁抱

2019-04-15 10:30 中央社 喬治亞州奧古斯塔14日綜合外電報導



伍茲奪冠後賽後激動地擁抱兒子，重現22年前與父親相擁的溫馨畫面。 路透 分享 facebook

美國高爾夫名將老虎伍茲今天生涯第5度稱霸美國名人賽（The Masters），終結個人11年大賽冠軍荒，賽後激動地擁抱兒子，重現22年前與父親相擁的溫馨畫面。

伍茲（Tiger Woods）最後一洞推桿擊出柏忌但篤定勝出後，開心做出招牌握拳舉臂動作，全場球迷歡聲雷動，連連高呼「老虎」的威名。伍茲繼2005年後再度穿上冠軍綠夾克。

伍茲說：「一整天下來我就在場上一步一步來。推桿進洞後，我整個腦袋空白，我不確定做了什麼，但知道我振臂一呼。」

伍茲激動地走下第18洞果嶺，擁抱母親庫蒂妲（Kultida）、女兒沙姆（Sam）和兒子查理（Charlie），令人想起他與父親厄爾（Earl）在他1997年美國名人賽首抱大賽金盃後相擁的畫面。厄爾已經過世。

伍茲說：「我的孩子在這裡見證，有種回到最初的感動，我爸爸1997年就在這裡，而我現在也在這裡，成了兩個孩子的爸。」

「現在贏得冠軍，間隔了22年，真是漫長的時間，經歷這一切對我來說很不真實。我再開心不過了，更加高興，感覺實在難以言喻。」

現年43歲的伍茲過去10年不僅受傷勢所擾，還得應付2009年外遇醜聞引發的公關危機，且2017年曾駕車被捕，但強調與飲酒無關，而是服處方藥後產生不良反應。伍茲已與妻子艾琳（Elin Nordegren）離婚，女友赫爾曼（Erica Herman）今天現身觀賽。

伍茲今天從傷勢威脅和醜聞谷底反彈強勢回歸，抱回生涯第15座大賽冠軍，距離「金熊」尼克勞斯（JackNicklaus）18座大賽冠軍紀錄還差3座。伍茲上次稱霸大賽是在2008年美國高爾夫公開賽。

這也是伍茲PGA生涯第81冠，僅次於美國已故傳奇史尼德（Sam Snead）創下的82冠歷史紀錄。