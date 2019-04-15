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名人賽／伍茲奪冠 川普、歐巴馬、小威都說讚

2019-04-15 10:01中央社 喬治亞州奧古斯塔14日綜合外電報導

伍茲生涯第5度摘下PGA美國名人賽冠軍，各國領袖和體壇知名人士今天紛紛在社群媒體...
伍茲生涯第5度摘下PGA美國名人賽冠軍，各國領袖和體壇知名人士今天紛紛在社群媒體向他道賀。 美聯社
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美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）完成史上最令人驚奇的大復活，生涯第5度摘下PGA美國名人賽冠軍，各國領袖和體壇知名人士今天紛紛在社群媒體向他道賀。

今年稍早曾與伍茲一同在自家球場揮桿的美國總統川普推文說：「恭喜@老虎伍茲，真正偉大的冠軍！」

前總統歐巴馬寫道：「恭喜你，老虎（伍茲）！歷經高潮和低谷後重返球場，在美國名人賽封王，是卓越、勇氣和決心的證明。」

路透社報導，前3輪打完並列第二的伍茲今天擊出低於標準桿2桿的70桿，以總成績275桿逆轉封王，以1桿優勢擊敗美國同胞強生（Dustin Johnson）、科普卡（Brooks Koepka）及蕭飛爾（Xander Schauffele），終結個人11年大賽冠軍荒。

23座大滿貫賽金盃得主小威廉絲（Serena Williams）推文說：「不誇張，我一邊看著@老虎伍茲一邊流淚，這簡直是無與倫比的成就。」「大家知道你實際經歷過什麼，然後重返球場，獲得今天這樣的成就嗎？對你說100萬次恭喜！我獲得不少激勵，謝啦哥兒們。」

摘下6枚超級盃冠軍戒的新英格蘭愛國者傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）寫道： 「恭喜老虎（伍茲）！多麼出色的表現。」

湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）說：「大大恭喜老虎伍茲摘下美國名人賽冠軍！吼嘯的猛虎回來了！」

43歲的老虎伍茲如今坐擁15座大賽冠軍，僅落後「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）3座。

以1桿之差敗給伍茲的25歲好手蕭飛爾說：「老實說，這像是夢一場。」

「我從小看著美國名人賽長大，關注與這場賽事相關的一切，對我而言，今天能夠參與並順利完成這場賽事，已是不可思議的經歷。」

伍茲老虎美國名人賽
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