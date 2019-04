名人賽／伍茲奪冠 川普、歐巴馬、小威都說讚

伍茲生涯第5度摘下PGA美國名人賽冠軍,各國領袖和體壇知名人士今天紛紛在社群媒體向他道賀。 美聯社 分享 facebook

美國高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)完成史上最令人驚奇的大復活,生涯第5度摘下PGA美國名人賽冠軍,各國領袖和體壇知名人士今天紛紛在社群媒體向他道賀。

今年稍早曾與伍茲一同在自家球場揮桿的美國總統川普推文說:「恭喜@老虎伍茲,真正偉大的冠軍!」

前總統歐巴馬寫道:「恭喜你,老虎(伍茲)!歷經高潮和低谷後重返球場,在美國名人賽封王,是卓越、勇氣和決心的證明。」

Congratulations, Tiger! To come back and win the Masters after all the highs and lows is a testament to excellence, grit, and determination.

路透社報導,前3輪打完並列第二的伍茲今天擊出低於標準桿2桿的70桿,以總成績275桿逆轉封王,以1桿優勢擊敗美國同胞強生(Dustin Johnson)、科普卡(Brooks Koepka)及蕭飛爾(Xander Schauffele),終結個人11年大賽冠軍荒。

23座大滿貫賽金盃得主小威廉絲(Serena Williams)推文說:「不誇張,我一邊看著@老虎伍茲一邊流淚,這簡直是無與倫比的成就。」「大家知道你實際經歷過什麼,然後重返球場,獲得今天這樣的成就嗎?對你說100萬次恭喜!我獲得不少激勵,謝啦哥兒們。」

I am literally in tears watching @TigerWoods this is Greatness like no other. Knowing all you have been through physically to come back and do what you just did today? Wow Congrats a million times! I am so inspired thank you buddy.