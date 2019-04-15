名人賽／老虎重返榮耀！ 伍茲相隔14年登頂

2019-04-15 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



穿著決賽輪招牌的紅色戰袍，美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）台灣時間今天凌晨在球迷歡呼聲中振臂狂吼，迎接生涯第5座名人賽金盃。

不只是相隔14年再奪名人賽冠軍，這座金盃離伍茲上一度奪四大賽，已經相隔11年，以1桿之差迎接生涯第15座大賽金盃的「老虎」笑說，比賽結束的吶喊讓他聲音有點嘶啞，「當我最後推進，我不知道自己做了什麼，只知道我大叫，我的孩子就在那裡，讓一切圓滿了。」

43歲的伍茲還提到，當他1997年首度拿下名人賽金盃時，場邊有爸爸老伍茲（Earl Woods）見證，「現在，換我成為父親。」他賽後和10歲的小伍茲（Charlie Woods）緊緊相擁，一起享受榮耀時刻。

伍茲在名人賽前3輪分別繳出70、68和67桿，今天最終輪再抓下6鳥，雖也吞下4柏忌，包括最後第18洞，仍以275（-13）桿、1桿之差擊退同胞強森（Dustin Johnson）、謝奧菲勒（Xander Schauffele）和凱普卡（Brooks Koepka），在奧古斯塔球場穿上象徵冠軍的綠夾克。

離第一次穿上綠夾克已經相隔22年，伍茲笑說，感覺很不真實，「這整個比賽對來說意義非凡，1995年首度參賽，能夠以業餘選手身分在這競技，1997年奪冠，22年後再循環一次。」他也提到，戰況十分激烈，尤其到後9洞，太多球員都有機會登頂，能在如此戲劇化的狀況下奪冠，又有家人在一旁慶祝，自己將永生難忘。