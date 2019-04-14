全大運／舉重男89公斤級高志佳 挺舉創全國新猷

2019-04-14 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



108年全國大專校院運動會，舉重賽今天誕生新的全國紀錄，代表國立體育大學的高志佳，在男子89公斤級以抓舉135公斤、挺舉174公斤，總和309公斤合下金牌，首次參加全大運的他不僅摘金，挺舉成績並「創」全國紀錄。

原本男子89公斤級在由余晧銘在去年9月的總統盃，抓舉140公斤、挺舉170公斤、總和310公斤3項皆創新的全國紀錄，余皓銘此次也代表長榮大學參賽。

由於國際舉重總會在去年7月修改比賽量級，國內賽事在去年9月跟進採用新制，中華舉重協會副秘書長郭泰志表示，新量級實施還未滿1年，因此這1年內選手的紀錄都只能稱之為「創」而非「刷新」全國紀錄。

抓舉成績135公斤的高志佳，挺舉表現驚人，第一次試舉就舉起172公斤「創」全國紀錄，余皓銘第三次試舉以173公斤再把紀錄往上推，輪到高志佳第二次試舉，又以174公斤把紀錄又搶回到自己身上。

之後，高志佳挑戰180公斤失敗，不過174公斤已獲得舉重協會認證，並由大會廣播宣布為新創的全國紀錄。高志佳賽後表示，事先並不知道原本全國紀錄是多少，創紀錄當然很開心，「但我覺得有沒有突破自己最佳成績更重要，其實我今天發揮得並沒有很好！」