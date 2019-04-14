親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

金馬影后惠英紅 再奪香港金像獎最佳女配角獎

韓國瑜批3任總統搞殘經濟 遭回嗆：多做基本功

運動筆記波士頓馬拉松非官方指南 (by Jay的跑步筆記)今年秋季就一起跑進襪子的故鄉吧! -2019織足盃超半程馬拉松
健行筆記❤ 2019探訪合歡山上的杜鵑窩--小奇萊步道0.7K拍照趣【台東 | 轆轆溫泉】台東溫泉秘境 - 轆轆溫泉
NBA今日十大好球 (4月14日)賽事精華- 馬刺 vs. 金塊 (4月14日)

全大運／舉重男89公斤級高志佳 挺舉創全國新猷

2019-04-14 22:32聯合報 記者林宋以情╱即時報導

108年全國大專校院運動會，舉重賽今天誕生新的全國紀錄，代表國立體育大學的高志佳，在男子89公斤級以抓舉135公斤、挺舉174公斤，總和309公斤合下金牌，首次參加全大運的他不僅摘金，挺舉成績並「創」全國紀錄。

原本男子89公斤級在由余晧銘在去年9月的總統盃，抓舉140公斤、挺舉170公斤、總和310公斤3項皆創新的全國紀錄，余皓銘此次也代表長榮大學參賽。

由於國際舉重總會在去年7月修改比賽量級，國內賽事在去年9月跟進採用新制，中華舉重協會副秘書長郭泰志表示，新量級實施還未滿1年，因此這1年內選手的紀錄都只能稱之為「創」而非「刷新」全國紀錄。

抓舉成績135公斤的高志佳，挺舉表現驚人，第一次試舉就舉起172公斤「創」全國紀錄，余皓銘第三次試舉以173公斤再把紀錄往上推，輪到高志佳第二次試舉，又以174公斤把紀錄又搶回到自己身上。

之後，高志佳挑戰180公斤失敗，不過174公斤已獲得舉重協會認證，並由大會廣播宣布為新創的全國紀錄。高志佳賽後表示，事先並不知道原本全國紀錄是多少，創紀錄當然很開心，「但我覺得有沒有突破自己最佳成績更重要，其實我今天發揮得並沒有很好！」

余皓銘以抓舉135公斤、挺舉173公斤、總和308公斤獲得銀牌，銅牌由台灣體育大學全恩凱拿下，抓舉140公斤、挺舉165公斤，總和為305公斤。

國立體育大學高志佳在全大運創男子89公斤級挺舉全國新猷。圖／全大運提供
國立體育大學高志佳在全大運創男子89公斤級挺舉全國新猷。圖／全大運提供
分享

舉重

相關新聞

新加坡羽賽／戴資穎二連冠 擊敗奧原希望封后

2019-04-14 13:55

排球／松下黑豹二連霸 陳建禎首嘗日本第一感動

2019-04-14 21:27

名人賽╱老虎伍茲狀態佳！第3輪67桿並列第二

2019-04-14 18:54

名人賽╱米克森賽前挖苦對手小氣 庫查爾小勝反擊

2019-04-14 18:52

新加坡羽賽／球王桃田賢斗逆轉勝 本季第三冠到手

2019-04-14 18:36

三太子男網／諾瓦克單打奪冠 印以組合雙打稱霸

2019-04-14 18:30

新加坡羽賽／戴資穎2連冠：享受跑動感覺

2019-04-14 17:44

羽球／蔡英文賀戴資穎2連冠 強調也能體會抗壓

2019-04-14 17:28

清晨盃羽賽／百位校長齊聚尬球 吳家四代同堂切磋

2019-04-14 17:24

體操／桃園16歲小將魏連軍 日本鈴木世界盃摘銀

2019-04-14 14:38

羽球／清晨盃逾3千人參賽 期待現役選手同歡

2019-04-14 14:29

羽球／台最大業餘賽「清晨盃」 吳家3代是推手

2019-04-14 14:26

新加坡羽賽／對決「面膜之友」 戴資穎拚2連冠

2019-04-14 10:28

三太子男網／台將最終希望 謝政鵬無緣雙打決賽

2019-04-14 00:00

新加坡羽賽／小戴今爭冠、小天連霸夢碎

2019-04-13 23:52

台東鐵人三項賽 1600好手參賽

2019-04-13 23:20

手擲機飛行賽 滯空10.76秒奪冠

2019-04-13 23:10

全大運／擊敗亞運國手方菀靈 林呈璟奪大會首金

2019-04-13 20:49

清晨盃羽賽／專業組星光熠熠 2名世界冠軍領銜退役名將較勁

2019-04-13 18:29

新加坡羽賽／苦戰3局不敵金廷 周天成連霸夢碎

2019-04-13 18:08

奧會／女力崛起 大陸金牌女將來台交流

2019-04-13 18:02

全大運／郭婞淳59公斤級摘金 為亞錦賽暖身

2019-04-13 16:43

名人賽╱伍茲展虎威！第2輪僅落後領先者1桿

2019-04-13 16:00

新加坡羽賽／5度化解賽末點 戴資穎逆轉進決賽

2019-04-13 14:59

三太子網賽／莊吉生1日2敗 四強台將就剩謝政鵬

2019-04-13 00:39

新加坡羽賽／都拚戰3局勝出 小戴、小天同晉4強

2019-04-13 00:27
看更多

熱門文章

NBA／魔術104：101暴龍 林書豪季後賽G1未上場

2019-04-14 05:00

新加坡羽賽／戴資穎二連冠 擊敗奧原希望封后

2019-04-14 13:55

NBA／柯瑞季後賽三分球超越艾倫 勇士轟垮快艇

2019-04-14 10:52

NBA／和貝佛利衝突被吹出場 柯爾：KD上鉤了

2019-04-14 13:04

NBA／魔術下剋上伏龍奪首勝 林書豪板凳坐全場

2019-04-14 07:49

NBA／替補中鋒第四節用手機 76人球團開罰

2019-04-14 08:48

NBA／又是下剋上！ 懷特關鍵抄截馬刺險勝金塊

2019-04-14 13:48

NBA／76人爆冷不敵籃網 2萬主場球迷送噓聲

2019-04-14 08:26

NBA／東區兩強權首戰翻船 美媒分析爆冷原因

2019-04-14 17:48

NBA／神速再就業！ 華頓將擔任國王新主帥

2019-04-14 09:57

日職／王柏融4支1 火腿3：1逆轉羅德勝率破五成

2019-04-14 16:19

新加坡羽賽／對決「面膜之友」 戴資穎拚2連冠

2019-04-14 10:28

NBA／打快艇毫不手軟 威廉斯：典型柯瑞表現

2019-04-14 13:20

NBA／季後賽三分球數超越艾倫 柯瑞：非常榮幸

2019-04-14 15:27

NBA／與NFL球員夜店外打架遭逮 巫師前鋒丟工作

2019-04-14 09:31

NBA／生涯10年最慘 羅瑞季後賽首戰得分掛蛋

2019-04-14 12:15

NBA／快攻暴扣、神之抄截 波總讚懷特表現

2019-04-14 17:21

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

NBA／卡珍斯季後賽初體驗 柯爾：為他感到興奮

2019-04-14 11:44

NBA／奧古斯丁致勝三分退暴龍：生涯最關鍵

2019-04-14 12:31

MLB／終結54打數安打荒 戴維斯留下本季首安球

2019-04-14 08:06

NBA／華頓將任國王新主帥 柯爾：替他高興

2019-04-14 16:26

日職／王柏融對羅德10支1 火腿札幌勝率百分百

2019-04-14 16:28

新加坡羽賽／戴資穎2連冠：享受跑動感覺

2019-04-14 17:44

MLB／心臟裝支架沒差 沙巴西亞5局無失分

2019-04-14 09:07

NBA／季外訓練秘密武器 亞當斯靠這味

2019-04-14 14:31

MLB／洋基3A有日裔第4棒 加藤豪將崇拜一朗改左打

2019-04-14 11:27

新加坡羽賽／小戴今爭冠、小天連霸夢碎

2019-04-13 23:52

羽球／台最大業餘賽「清晨盃」 吳家3代是推手

2019-04-14 14:26

MLB／自動出局數？ 裁判給上壘包爾卻自行離場

2019-04-14 10:20

中職／生涯首安出爐 狀元戴培峰說了這句話

2019-04-14 18:37

MLB／水手開季轟不停 太空人亞土維連5戰開砲

2019-04-14 12:51

MLB／貝林格暫居四冠王 道奇卻慘吞6連敗

2019-04-14 14:00

NBA／快艇殺手柯瑞歸隊 蓋里納利：勇士非常難打

2019-04-13 23:58

新加坡羽賽／球王桃田賢斗逆轉勝 本季第三冠到手

2019-04-14 18:36

MiLB／林子偉連2戰敲安 張育成近2戰5打點

2019-04-14 16:53

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-14 13:02

UBA／大專籃賽整體提升 錢薇娟很有感

2019-04-14 15:10

中職／官大元生涯首代跑 陳鏞基4支4打退兄弟

2019-04-14 17:36

羽球／蔡英文賀戴資穎2連冠 強調也能體會抗壓

2019-04-14 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top