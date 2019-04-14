三太子男網／諾瓦克單打奪冠 印以組合雙打稱霸

2019-04-14 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「印以組合」巴拉吉／埃利希男雙稱霸。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

2019華國三太子國際男子網球挑戰賽，今天賽事完美落幕。男雙由「印以組合」巴拉吉／埃利希（N.Sriram Balaji/Jonathan Erlich）稱霸，男單則由奧地利好手諾瓦克（Dennis Novak）封王，賽會決賽日也舉辦迷你網球體驗活動，由國手陳迪、亞運金牌教練易楚寰、台北網球場專業教練高紹媛授課，推廣網球運動向下紮根。

首度移師台北網球中心的三太子男網賽，今天男雙決賽巴拉吉／埃利希6：3、6：2力克「荷奧組合」亞倫斯/維斯保恩（Sander Arends/Tristan-Samuel Weissborn），單打決賽奧地利好手諾瓦克6：2、6：4直落二退烏克蘭斯坦高夫斯基（Sergiy Stakhovsky），捧回冠軍獎盃。

決賽登場前賽會也舉行迷你網球體驗活動，讓3-7歲孩童有機會一起探索網球的樂趣。負責帶領整場活動的主要教練陳迪表示，這是他首次在台灣參加迷你網球體驗活動，「很榮幸可以擔任授課教練，活動氣氛安排地非常好，讓小朋友有機會用不一樣的方式接觸網球運動，並體驗網球的樂趣。」

參與的每位小朋友都展現開心與滿足的笑容，有一位小朋友表示，因為自己是左撇子，希望將來可以跟小寶教練一樣厲害。不少與會家長平時有打網球的習慣，很高興能讓小朋友從小就接觸網球運動，不僅能在運動中快樂放鬆，還能訓練孩童的專注度與反應力，可說是一舉兩得。

資深國手陳迪教練教學。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

奧地利好手諾瓦克男單封王。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook