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清晨盃羽賽／百位校長齊聚尬球 吳家四代同堂切磋

2019-04-14 17:24聯合報 記者林宋以情╱即時報導

清晨盃創辦人吳家四代一起參賽。圖／中華全民羽球發展協會提供
清晨盃創辦人吳家四代一起參賽。圖／中華全民羽球發展協會提供
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第48屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，今天進行最後一天貴賓組、推廣組及家庭組賽程，邀請全台超過100位校長以球會友，清晨盃創辦吳家四代同堂同場較勁，更是備受矚目，盼藉由賽事的舉辦，增加政府官方與民間企業的相互聯繫，共同為台灣的羽球提升與推廣來努力。

世界清晨盃每年會邀請熱愛羽球運動的政府官員、企業賢達、民意代表以及全國校長一起來參與盛會，讓世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽成為政府官方與民間企業共同合作、共同揮汗運動的平台。

貴賓組包括國立體育大學前校長周宏室、曾任桃園市體育局長的黃永旺，台北市議員洪健益、台北市體育局副局長蔡培林、現任國手李佳馨、萬海集團董事長陳柏廷及本賽事的兩主辦單位理事長中華羽球協會張國祚，和中華全民羽球發展協會吳宜倫等都出席，展現對羽球運動的愛好與支持，號召更多國人加入羽球運動的行列。

全國百位校長一起參加清晨盃，場面壯觀。圖／中華全民羽球發展協會提供
全國百位校長一起參加清晨盃，場面壯觀。圖／中華全民羽球發展協會提供
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這項賽事推廣組是一大特色，今年共計來自全台各地包括台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市、宜蘭縣和花蓮縣等9個縣市超過100位校長齊聚台北參加比賽，各地校長齊聚一堂、以球會友，更藉由賽事的相聚，相互間校務經驗的分享與聯繫。校長們都表示，只有清晨盃才有這樣的魅力，把全台這麼多的校長聚集在一起。

家庭組的賽事分成夫妻組，父（母）子女祖及祖孫組，今天最受矚目的一場球賽是由高齡90歲的吳蔡秀珍（清晨盃創辦人吳文達夫人）搭配曾孫陳子睿對抗李淑美（全民羽協前任理事長吳俊彥夫人）搭配孫子陳子亦，場邊觀眾掌聲不斷，都認為四代同堂已經不容易，親眼見到四代一起熱愛羽球並同場一起打球的畫面，非常令人感動。

吳宜倫表示，羽球是凝聚吳家情感最大的力量，每年的清晨盃一定是全家四代一起參加比賽，也希望鼓勵更多家庭一起運動，家人間比賽輸贏是其次，但一定能帶給每個家人更多的健康與快樂。

現役國手李佳馨出賽。圖／中華全民羽球發展協會提供
現役國手李佳馨出賽。圖／中華全民羽球發展協會提供
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清晨盃創辦人吳文達夫人吳蔡秀珍（前）與曾孫陳子睿（後）一起下場比賽。圖／中華全民...
清晨盃創辦人吳文達夫人吳蔡秀珍（前）與曾孫陳子睿（後）一起下場比賽。圖／中華全民羽球發展協會提供
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