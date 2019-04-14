新加坡羽賽／戴資穎2連冠：享受跑動感覺

2019-04-14 17:44 中央社 新加坡14日專電



戴資穎擊敗奧原希望，近期二連冠。 圖／Badminton photo 分享 facebook

世界球后戴資穎今天在新加坡羽球公開賽擊敗奧原希望奪冠，戴資穎除感謝球迷熱情支持外，也希望自己先以不受傷為主，盡力去比賽，享受在球場上不斷跑動的感覺。

戴資穎下午在女單決賽中，鏖戰2局耗費41分鐘，最終以21比19、21比15，擊敗2017年世錦賽冠軍、日本好手奧原希望（Nozomi Okuhara）再度奪冠。

戴資穎表示，雖然已有很長一段時間沒有和奧原希望對打，但奧原希望和其他選手比賽時不僅很會跑動，也滿有侵略性，因此今天有要一直跑動的心理準備。

戴資穎指出，從抵達新加坡的第一場比賽起，就有很多球迷加油，今天決賽贏球也有球迷加油喝彩，讓她非常感動。

對媒體詢及比賽是否緊張，她說，不會感到緊張，「可能是神經比較大條」的關係。

另外，對於連續兩天先後對陣日本選手山口茜與奧原希望，戴資穎表示，雖然兩人身高與跑動能力差不多，但組織球路方式不相同，和她們對打有不同難度，其中一人比較具有侵略性，另一人則是會在跑動中抓習慣性的球進行加速攻擊。

由於這是戴資穎繼上週在大馬奪冠後的第2個冠軍，戴資穎認為，在這幾場高等級賽事中碰到都是這些選手，強度是相同的，對連續奪冠感覺都是一樣的。

戴資穎曾於2017年新加坡賽事中奪冠，也曾於2010年與2015年拿下銀牌，這是她在新加坡的第4個決賽。

總獎金達美金35萬5000元（約新台幣1095萬元）的新加坡羽球公開賽，從9日起在新加坡室內體育館（Singapore Indoor Stadium）舉行6天賽事，這是世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500等級的高級賽事。