名人賽╱米克森賽前挖苦對手小氣 庫查爾小勝反擊

2019-04-14 18:52 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



米克森不改放砲作風，賽前同組對手庫查挖苦「小氣事件」。 歐新社 分享 facebook

米克森賽前挖苦「小氣事件」，庫查用表現小勝反擊。 美聯社 分享 facebook

米克森（Phil Mickelson）的大砲個性還是一樣犀利，這位3屆大滿貫得主第3輪的開球時間是當地下午1時45分，他在開往停車場的路上，錄了一段約1分鐘的影片並上傳到推特。

在這段影片中，米克森透露自己今天比賽計畫，表示這一回合會更用力揮桿，也很期待跟庫查（Matt Kuchar）同組出發，不過大概不會想跟他打賭。米克森說：「顯然地，今天除了比賽之外我們不會有其他安排，如果我贏他的話，大概只能拿到0.6%的獎金。」

米克森賽前不忘先挖苦對手一番，把庫查的獎金風波再次搬上檯面。

選手們一般會按照比例分紅給桿弟，通常拿冠軍是分10%。不過庫查爾去年11月瑪雅河菁英賽拿到冠軍，賺進120萬美元時，他只分紅5000元、獎金的0.4%給桿弟歐提茲（David Giral Ortiz）。

歐提茲雖然只是當周臨時搭配的桿弟，不過這麼小氣的分紅也被外界批評，庫查隨後向歐提茲道歉，並允諾給他要求的5萬元。40歲的庫查爾生涯拿過9座美巡賽冠軍，生涯累積獎金4800多萬，在現役選手中排名第10。

不過幸好米克森沒有跟庫查賭，庫查爾第3回合繳68桿（-4），目前並列第7；而米克森此回合繳70桿（-2）暫居第14。