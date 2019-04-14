名人賽╱老虎伍茲狀態佳！第3輪67桿並列第二

2019-04-14 18:54 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



老虎伍茲位居領先群，臉上笑容自然多。 美聯社 分享 facebook

汗珠從老虎伍茲（Tiger Woods）臉上滑落，打濕了他淡紫色的高領球衣，前球王第3輪在場上不留餘力的表現，全都看在球迷們眼裡，奧古斯塔國家球場因為伍茲再次掀起高潮。

伍茲繼第2輪繳68桿佳績後，第3輪繼續保持、繳出67桿，和第3輪打出最低64桿的美國好手費諾（Tony Finau）並列第2，義大利選手墨利納瑞（Francesco Molinari）僅以2桿差距領跑。

比賽這下愈來愈有趣了，14日最後一輪，伍茲有機會挑戰生涯第15座大滿貫、睽違14年的美國名人賽冠軍，並再度披上至高榮譽的綠夾克。

墨利納瑞是上屆萊德杯歐洲隊的致勝英雄，他第3輪繳出無失誤66桿，前2輪也只有出現一記柏忌，表現相當穩定。落後墨利納瑞2桿的伍茲表示：「我很久沒有在這座球場居於爭冠集團，最近的兩場大賽確實有幫助，我其實一直有機會爭冠，突破10年大滿貫荒。」

去年的英國公開賽，伍茲最後並列第6，該場比賽捧起葡萄壺獎盃的選手正是墨利納瑞，他在那場比賽拿到生涯首座大滿貫；而接下來的PGA錦標賽，伍茲最後一輪繳出64桿，可惜還是差凱普卡（Brooks Koepka）2桿，收下第2名。

由於14日下午4時過後當地雷雨機率高達80%，最後一輪的比賽將提早舉行，伍茲將和費諾和墨利納瑞最後一組出發，開球時間是美東早上9時20分。天氣和風勢預期會造成不少影響，伍茲表示：「如果像預報說的風速每小時15、20英里，那麼賽道將更具考驗，只能全力以赴打出合適的球。」