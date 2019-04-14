新加坡羽賽／戴資穎二連冠 擊敗奧原希望封后

2019-04-14 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



戴資穎在新加坡羽賽決賽21：19、21：15擊敗日本名將奧原希望，繼2017年後收納賽會第二冠，且是近期二連冠。 新華社 分享 facebook

昨日四強鏖戰三局晉級決賽，我國「世界球后」戴資穎，14日世羽聯超級500系列新加坡公開賽，決賽21：19、21：15擊敗日本名將奧原希望，繼2017年後收納賽會第二冠，且是近期二連冠。

上周在馬來西亞公開賽完成三連霸，戴資穎接續轉戰總獎金35萬5千美元的新加坡羽賽，過關斬將八強拍落南韓好手成池鉉，昨日對日本名將山口茜，化解五個賽末點，有驚無險奪決賽門票，今迎戰世界第三奧原希望。

過去兩人八次交手平分秋色，不過前一次碰頭，香港賽戴資穎因傷退賽。今日開賽戴資穎一度取得5分領先，奧原希望技術暫停後連拿5分，雙方形成拉鋸，戴資穎在末段回穩，19：18關鍵挑戰成功，連下兩分逼出局末點，第二個局點奧原希望放掉底線球，戴資穎21：19收下首局。

換邊再戰，2：4後戴資穎連續攻勢讓奧原希望大亂陣腳，迅速連趕7分，奧原希望中段連追4分，16：14，對手網前放短小戴急奔網前救球不及，追到1分差，但關鍵時刻戴資穎沉著應對，讓奧原希望連續失誤連下4分，冠軍點對手發球後直接扣殺順利封后。

笑納二連冠，戴資穎此站進帳2萬6635美元冠軍獎金，下周二公布的最新世界排名將連續123周盤踞球后寶座，擠下退役大陸女將張寧躍居史上第二，大陸名將李雪芮的124周紀錄也近在眼前。